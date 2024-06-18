Tecno Spark 20 Pro 5G duyuruldu

Tecno Spark 20 Pro 5G özellikleri ve fiyatı
- 6.78 inç FHD+ 120Hz ekran
- Dimensity 6080 5G yonga seti
- 8GB RAM
- 256GB depolama
- 108MP 3x kayıpsız kamera
- 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj
- 190$ fiyat
Tecno Spark 20 Pro 5G modeli Bahar aylarında ülkemizde satışa çıkan orijinal modelin 5G versiyonu. 5G nedeniyle yonga seti değişmiş ancak AnTuTu puanları birbirine yakın. Performans tarafında pek fark yok ancak firma kendi geliştirdiği 5G teknolojilerini kullandığı için bağlantı tarafında önemli farklar var.
UPS ultra güç sinyali teknolojisi ile çekim gücü arttırılırken Linkbooming 1.0 teknolojisi ile gecikmeler yüzde 25 azaltılıyor ve Super Wi-Fi teknolojisi ile de yüksek hızlar düşük enerji tüketiminde sunuluyor. DTS ve Hi-Res Stereo Ses Sistemi yanında Dolby Atmos desteği de yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.