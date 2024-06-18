Tecno Spark 20 Pro 5G duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının yükselen yıldızı Tecno, ülkemizde de satışa sunduğu Tecno Spark 20 Pro modelini bu kez 5G ağlarına uyumlu olarak yeniden tasarladı. Yeni versiyon bazı açılardan daha iyi gibi görünüyor.

Tecno Spark 20 Pro 5G özellikleri ve fiyatı

6.78 inç FHD+ 120Hz ekran

Dimensity 6080 5G yonga seti

8GB RAM

256GB depolama

108MP 3x kayıpsız kamera

5000mAh batarya, 33W hızlı şarj

190$ fiyat

TECNO SPARK 20 Pro Türkiye’de Satışa Sunuldu 3 ay önce eklendi

Tecno Spark 20 Pro 5G modeli Bahar aylarında ülkemizde satışa çıkan orijinal modelin 5G versiyonu. 5G nedeniyle yonga seti değişmiş ancak AnTuTu puanları birbirine yakın. Performans tarafında pek fark yok ancak firma kendi geliştirdiği 5G teknolojilerini kullandığı için bağlantı tarafında önemli farklar var.

UPS ultra güç sinyali teknolojisi ile çekim gücü arttırılırken Linkbooming 1.0 teknolojisi ile gecikmeler yüzde 25 azaltılıyor ve Super Wi-Fi teknolojisi ile de yüksek hızlar düşük enerji tüketiminde sunuluyor. DTS ve Hi-Res Stereo Ses Sistemi yanında Dolby Atmos desteği de yer alıyor.

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Tecno Spark 20 Pro 5G dolu dolu geliyor