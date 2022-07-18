Tecno Spark 9, serinin en uygun fiyatlısı olacak

Tecno Spark 9 oldukça uygun sayılabilecek bir fiyat etiketine sınıfında iddialı olmaya çalışan donanım ve teknik özellikler sunuyor. Tecno Spark 9 Pro ve Tecno Spark 9T modellerine alternatif olacak.
Tecno Spark 9 özellikleri ve fiyatı
- 6.6 inçlik 720x1600 piksel IPS LCD ekran
- Helio G37 yonga seti
- 3GB/4GB/6GB RAM
- 64GB/128GB depolama
- 13MP+13MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 5000mAh batarya
- 120$ başlangıç
Tecno Spark 9 modeli maliyete büyük önem veren bir telefon olmuş. Ekstra 5GB sanal depolama katkısı yanında 90Hz tazeleme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızı dikkat çekiyor. Şarj ise microUSB üzerinden gerçekleşiyor. Hızlı şarj konusunda ise bir bilgi verilmemiş. Ülkemizde de üretim yapan Tecno markasının bu modeli getirmesi oldukça muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş