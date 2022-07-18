Tecno Spark 9, serinin en uygun fiyatlısı olacak

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Tecno Spark 9 oldukça uygun sayılabilecek bir fiyat etiketine sınıfında iddialı olmaya çalışan donanım ve teknik özellikler sunuyor. Tecno Spark 9 Pro ve Tecno Spark 9T modellerine alternatif olacak.

Tecno Spark 9 özellikleri ve fiyatı

6.6 inçlik 720x1600 piksel IPS LCD ekran

Helio G37 yonga seti

3GB/4GB/6GB RAM

64GB/128GB depolama

13MP+13MP arka kamera

8MP ön kamera

5000mAh batarya

120$ başlangıç

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Tecno Spark 9 modeli maliyete büyük önem veren bir telefon olmuş. Ekstra 5GB sanal depolama katkısı yanında 90Hz tazeleme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızı dikkat çekiyor. Şarj ise microUSB üzerinden gerçekleşiyor. Hızlı şarj konusunda ise bir bilgi verilmemiş. Ülkemizde de üretim yapan Tecno markasının bu modeli getirmesi oldukça muhtemel.

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Tecno Spark 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı