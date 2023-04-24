Tekken 8'den yeni oynanış videosu: Popüler karakter geri dönüyor

Tam Boyutta Gör PC ve konsollar için geliştirilen Tekken 8 için yayınlanan yeni oynanış videosunda Lili’yi Yeni Zelandalı sanatçı Jasmin Darnell’in tasarladığı yepyeni kostümüyle görüyoruz. Tekken 8’de Kazuya Mishima, Nina Williams, King gibi serinin ikonik karakterleri olacak ve Jun Kazama gibi bir süredir gözükmeyen karakterler geri dönecek.

Tekken 8, klasik Tekken deneyimini geliştirmeyi amaçlayan yeni oyun mekaniğinin yanı sıra online oyun için bazı güzel iyileştirmeler getirecek. Oyun, çapraz platform desteğiyle gelecek.

Street Fighter 6 PC demosu geliyor: İşte detaylar 3 gün önce eklendi

Tekken 8, PC, PS5, Xbox Series X/S için çıkış yapacak ancak ne zaman çıkacağına dair henüz bir bilgi yok. Bu arada bir başka popüler dövüş oyunu Street Fighter 6’nın demosu konsollar için yayınlandı, PC için de bu hafta yayınlanacak.

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Tekken 8 yeni oynanış videosu yayınlandı