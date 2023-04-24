Tekken 8'den yeni oynanış videosu: Popüler karakter geri dönüyor

Tekken 8, klasik Tekken deneyimini geliştirmeyi amaçlayan yeni oyun mekaniğinin yanı sıra online oyun için bazı güzel iyileştirmeler getirecek. Oyun, çapraz platform desteğiyle gelecek.
Tekken 8, PC, PS5, Xbox Series X/S için çıkış yapacak ancak ne zaman çıkacağına dair henüz bir bilgi yok. Bu arada bir başka popüler dövüş oyunu Street Fighter 6’nın demosu konsollar için yayınlandı, PC için de bu hafta yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)