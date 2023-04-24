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    Tekken 8'den yeni oynanış videosu: Popüler karakter geri dönüyor

    Bandai Namco’nun PC ve konsollara çıkacak dövüş oyunu serisinin yenisi Tekken 8 için yeni video yayınlandı. Popüler karakterlerden Lili geri dönüyor.            
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    tekken 8 trailer lili Tam Boyutta Gör
    PC ve konsollar için geliştirilen Tekken 8 için yayınlanan yeni oynanış videosunda Lili’yi Yeni Zelandalı sanatçı Jasmin Darnell’in tasarladığı yepyeni kostümüyle görüyoruz. Tekken 8’de Kazuya Mishima, Nina Williams, King gibi serinin ikonik karakterleri olacak ve Jun Kazama gibi bir süredir gözükmeyen karakterler geri dönecek.

    Tekken 8, klasik Tekken deneyimini geliştirmeyi amaçlayan yeni oyun mekaniğinin yanı sıra online oyun için bazı güzel iyileştirmeler getirecek. Oyun, çapraz platform desteğiyle gelecek.

    Tekken 8, PC, PS5, Xbox Series X/S için çıkış yapacak ancak ne zaman çıkacağına dair henüz bir bilgi yok. Bu arada bir başka popüler dövüş oyunu Street Fighter 6’nın demosu konsollar için yayınlandı, PC için de bu hafta yayınlanacak.

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    zDest_ 2 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 2 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

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    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 4 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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