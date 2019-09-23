Teknofest İstanbul 2019’da neler gördük?

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Bu yıl ikincisi düzenlenen Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali sona erdi. 17-22 Eylül tarihlerinde düzenlenen festivale rekor katılım gerçekleşti. Festivalde çok sayıda yeni ürünün tanıtımı yapıldı.

Atatürk Havalimanı’nın ev sahipliği yaptığı festivale 1 milyon 720 bin katılım gerçekleşti. Geçen yıla göre yaklaşık iki kat daha fazla katılım gerçekleşti.

Teknofest İstanbul 2019’da sergiler, tanıtımlar ve özel gösteriler gerçekleştirildi. Aynı zamanda pek çok uluslararası yarışma düzenlendi.

19 farklı yarışma, 38 farklı kategori ve 3 milyon liradan fazla ödül

Dünyanın en büyük teknoloji festivali kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi. 38 farklı kategoride düzenlenen 19 yarışmanın sonucunda dereceye girenlere 3 milyon lirayı aşkın ödül dağıtıldı.

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Festival kapsamında STM’nin yürütücülüğünde düzenlenen World Drone Cup yarışmasına 37 ülkeden 64 pilot katıldı. Beş pilotun ülkemizi temsil ettiği yarışmayı Danimarka’dan Dane Grace kazandı.

Ziyaretçiler Teknofest sergi alanında Akıncı İHA’yı, yerli uçan araba Cezeri’nin prototipini, BMC’nin pickup prototipini ve TF-X Milli Muharip Uçağı'nın prototipini ilk kez yakından görme fırsatını yakaladı.