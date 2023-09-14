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    TEKNOFEST İzmir, 27 Eylül'de başlıyor

    Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü ve son durağı olan İzmir'de teknolojiseverlerle buluşacak.
    TEKNOFEST İzmir, 27 Eylül'de başlıyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin en büyük teknoloji, havacılık ve bilim festivali TEKNOFEST, İzmir'e geliyor. TEKNOFEST İzmir, 27 Eylül tarihinde başlayacak.  rekorlar kırarak ayakları yerden kesmeye devam edecek. Tüm teknoloji ve bilimseverler TEKNOFEST İzmir'i ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. 

    Ücretsiz ziyaretçi kaydı oluşturmak için: https://t3kys.com/tr/teknofest/visitor/apply/izmir

    27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek festival, İzmir'de teknoloji ve girişim yarışmaları, gökyüzünde görsel şölen yaşatan hava gösterileri, bilim şovları, TEKNOFEST keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, sergiler, sahne gösterileri ve konserlerle bilim, teknoloji ve uzayla dopdolu bir serüven yaşatacak.

    Teknolojinin gelişimine paralel olarak her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve "Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye" hedefiyle Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının düzenlendiği TEKNOFEST'te bu yıl ilk defa Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST Girişim Yarışması'nda 34 girişim 3 milyon 750 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

    İzmir etabında "Turizm Teknolojileri ve Oyun Çevre", "Enerji ve İklim Teknolojileri", "Engelsiz Yaşam Teknolojileri", "Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri" temalarında yarışacak girişimci yarışmacılar burada en iyisi olmak için mücadele edecek.

    Ayrıca Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon, Take Off Girişim Zirvesi Ön Etkinlikleri de milli teknoloji hamlesine İzmir'de katkı sunmaya devam edecek.

    TEKNOFEST İzmir'de ilk kez Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışması da düzenlenecek.

    Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim gören öğrencilerin fikir geliştirme süreçlerini ve sunum yeteneklerini pekiştirecek olan yarışmalar aynı zamanda ürünleştirme sürecini ve marka geliştirmeyi deneyimleyen bir nesil yetişmesini de amaçlıyor.

    Festival kapsamında 81 ilden 132 farklı Deneyap Teknoloji Atölyesi'nden ortoakul, lise/üzeri seviyesinde 913 takım, 2 bin 592 öğrenci Deneyap Fikir Maratonu'na başvuruda bulunurken, öğrencilerin danışmanları tarafından desteklendiği yarışmada toplam 327 takımda 1055 öğrenci ara tura geçmeye hak kazandı.

    Ara turda sunumlarını gerçekleştirilen 327 takım 1055 öğrenci arasından 28 takım 94 öğrenci finalist olma hakkını kazandı. Dereceye girenler ortaokul kategorisinde toplam 60 bin TL, lise kategorisinde de toplam 60 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

    Öte yandan, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim almaya devam öğrencilerin kendilerini deneyecekleri, eğitimlerde öğrendikleri bilgileri hayata geçirecekleri Deneyap Makeathon Yarışması​​​​​​, ortaokul ve lise olmak üzere iki kategoride düzenlenecek.

    Öğrenciler oluşturdukları takım ile yarışma esnasında verilecek konuya çözüm üretecek ve bu çözümü prototip haline getirecek. 3 aşamalı olarak düzenlenen yarışmada finalist olan takımlara bir tema verilecek, takımlar belirlenen tema üzerinde çalışacak ve soruna uygun prototip üretimi yapacak.

    TEKNOFEST İzmir kapsamında ilk kez düzenlenen yarışmaya 1005 takımda 2 bin 979 öğrenci ön başvuruda bulundu ve 408 takım 1301 öğrenci ara tura geçmeye hak kazandı. Ara turda video tanıtımlarını gerçekleştirilen 408 takım 1031 öğrenci arasından 32 takım 102 öğrenci finalist olma hakkını kazandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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