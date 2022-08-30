Teknofest Karadeniz başladı!

Tam Boyutta Gör

Bu sene Samsun’da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST başladı. Teknofest Karadeniz olarak adlandırılan festival, 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Bugün festivalin açılış töreni yapıldı ve etkinlikler başladı.

Teknofest Karadeniz’de Türkiye’nin teknoloji, havacılık, uzay ve savunma sanayi alanındaki ürünleri ve hizmetleri sergileniyor. Yarışmalar, yeni ürün tanıtımları, ürün sergileri ve gösteriler düzenlenecek. Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen Teknofest Karadeniz’e ücretsiz olarak katılabilirsiniz.

Uzun menzilli yerli hava savunma füzesi Siper, hedefi vurdu 1 gün önce eklendi

Teknofest Karadeniz süresince Bayraktar Akıncı TİHA, Aksungur İHA, Bayraktar TB2 İHA, Hürkuş, Atak, Gökbey’in gösteri uçuşları yapılacak. Ayrıca Solo Türk ve Türk Yıldızları akrobasi uçuşları yapacak.

Sergi alanında Milli Muharip Uçak prototipi, Bayraktar Kızılelma prototipi, Akıncı TİHA, Hürjet, F-16, F-4, AS-532 EuroCopter, T-38, CN-235 CASA, CN-235 CASA, Atak-II, Hürkuş, Bayraktar TB2, AB 412, Anka, Gökbey ve Bell 429 gibi hava araçları ziyaretçiler tarafından yakından incelenebiliyor.

Tam Boyutta Gör

İlkokul öğrencilerinden başlamak üzere gençlerin katılabileceği 40 farklı alanda 100’ün üzerinde farklı alt kategoride ödüllü yarışmaların final etapları düzenlenecek. Roket yarışması, insansız hava aracı, sürü robot yarışması, akıllı ulaşım yarışması, çip tasarım yarışması, hyperloop geliştirme yarışması, yapay zeka gibi alanlarda genç fikirler yarışacak. Yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde katılımcı başvuruda bulundu. Ön eleme aşamasını geçen takımlara 22 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sunuldu. Yarışmalarda derece elde edecek takımlara 7 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.

Teknofest ücretli mi? Teknofest bileti nereden alınır?

Teknofest.org web sitesi üzerinden online kayıt formu doldurarak Teknofest Karadeniz’e ücretsiz olarak katılabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.