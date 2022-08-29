Uzun menzilli yerli hava savunma füzesi Siper, hedefi vurdu

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Uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi Siper, yeni atış testinde yüksek irtifadaki hareketli hedefini başarıyla vurdu. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demi, “SİPER son test atışında yüksek hızlı hedeflerde 100 km’yi gözüne kestirdiğini gösterdi” dedi.

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ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle geliştirilen siper füzesi, Türkiye’nin hava savunma sahasının korunmasında büyük rol oynayacak. Siper’in bugünkü testinde yaklaşık 90 km uzaktaki hedefi vurdu. Sıradaki testlerde ise 100 km uzaktaki hedefi vurmaya çalışacak.

Siper’in 2023 yılında kullanıma alınması planlanıyor. İlk parti teslimatlardan sonra Siper’in daha uzun menzile sahip versiyonları da geliştirilecek. Dikey atım yeteneği sayesinde kara platformlarına ek olarak deniz platformlarında da kullanılacak.

Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yerli sistemlere katmanlı bir hava savunması oluşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda ilk olarak alçak irtifa Korkut sistemlerinin seri üretim ve teslimatlarına başlandı ve halen devam ediyor. Sonrasında portatif özellikli araçtan ve omuzdan atılan alçak irtifa Sungur hava savunma sistemleri hizmete alındı. Hisar-A+ ve Hisar-O+ hava savunma sistemlerinin de ilk teslimatları yapılırken, seri üretimleri de bir yandan sürüyor. SİPER ise bu sistemlerden daha uzun menzile sahip olmasıyla öne çıkıyor.

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