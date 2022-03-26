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    Infinix, akıllı telefonlar için renk değiştiren deri teknolojisini duyurdu

    Infinix, UV veya güneş ışığına maruz kaldığında renk değiştiren deri teknolojisini duyurdu. Cep telefonlarının arka kapağında özel şekiller ve farklı renkler oluşturulabilecek.
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    Telefonlar için renk değiştiren deri teknolojisi duyuruldu

    Çin merkezli cep telefonu üreticisi Transsion, Infinix markası ile dünyada bir ilke imza attı. Şirket güneş ışığı altında renk değiştiren dünyanın ilk açık renkli deri teknolojisini duyurdu. Yeni teknoloji, telefonların arka kapağına gelen ışığın engellenmesi yoluyla kişiselleştirilmiş desenler ve renk geçişleri oluşturulmasına olanak tanıyacak.

    Ek bir enerji gerektirmeyecek

    Bildirilenlere göre Fotokromik bir bileşiğin güneş ışığı altında renk değiştiren deriye entegre edilmesi ile oluşturan deri teknolojisi, ultraviyole ışınlara tepki vererek çalışacak. Bununla birlikte oluşturulan şekiller arka kapakta kalıcı olmayacak ve bir süre sonra orjinal haline geri dönecek.

    Kullanıcılara cep telefonları üzerinde daha fazla kişiselleştirme imkanı sunmayı hedefleyen Transsion, yeni teknolojinin normal elektrokromik teknolojiden farklı olarak pasif renk değiştirme teknolojisi olduğunu, yani renk değişikliği yapmak için akıllı telefondan ek enerji gerektirmediğini bildirdi.

    Yeni renk değiştiren deri teknolojisinin Infinix ürünleri dışında hangi telefonlarda kullanılıp kullanılmayacağı bilinmiyor olsa da oldukça ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. 

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 7 saat önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 2 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 2 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 3 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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