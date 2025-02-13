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    Elon Musk, OpenAI teklifini bir şartla geri çekecek

    Elon Musk’ın OpenAI’ın kâr amacı gütmeyen kuruluşu için yaptığı 97,4 milyar dolarlık teklifi geri çekebileceği ancak bunun, OpenAI’ın ticari dönüşümünü gerçekleştirmemesine bağlı olduğu bildirildi.
    Elon Musk, OpenAI teklifini bir şartla geri çekecek Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın avukatı, dünyanın en zengin insanının OpenAI'ın kâr amacı gütmeyen yapısını satın almak için yaptığı 97,4 milyar dolarlık teklifini geri çekebileceğini açıkladı, ancak bir şartla. O şart ise firmanın, “kamu yararı misyonunu koruyarak” kâr amacı güden bir yapıya dönüşmemesi.

    Musk, kurucu ortağı olduğu ve daha sonra ayrıldığı girişimin, kâr amacı güden bir firmaya dönüşmesini engellemeye çalışıyor; bu dönüşüm hamlesi, OpenAI'ın daha fazla sermaye elde etmesi ve yapay zeka yarışında önde kalabilmesi için hayati önem taşıyor.

    Musk’ın 2023 yılında kurduğu xAI şirketiyle OpenAI ve diğer AI şirketlerinin doğrudan rakibi konumunda olduğunu da belirtelim.

    Musk, teklifini geri çekebilir ama...

    Bu açıklama, Musk’ın avukatı tarafından çarşamba günü Kaliforniya’daki ABD Bölge Mahkemesi'ne sunulan bir dava dilekçesinde yer aldı. Dilekçede, Musk’ın teklifi ciddi bir teklif olarak tanımlanırken OpenAI'ın kâr amacı gütmeyen yapısının, makul bir alıcının alacağı değer üzerinden tazmin edilmesi gerektiği belirtildi.

    Bu gelişme, Musk'ın ve yapay zeka şirketi xAI'ın yatırımcılarıyla birlikte OpenAI'ın kâr amacı gütmeyen yapısını 97,4 milyar dolara satın almak için yaptığı teklifin ardından yaşanan olayların bir parçası olarak ortaya çıktı. OpenAI CEO'su Sam Altman ve şirketin yönetim kurulu, Musk’ın teklifini hızla reddetti. Hatta yönetim kurulu kendilerinin resmi bir teklif almadığını da söyledi. OpenAI yönetim kurulunu temsil eden avukat Andy Nussbaum, yaptığı açıklamada Musk'ın teklifinin OpenAI'ın kâr amacı gütmeyen kuruluşu için bir değer belirlemediğini ve kuruluşun da satılık olmadığını söyledi.

    OpenAI, 2019 yılında “sınırlı kâr” yapısına geçmeden önce kâr amacı gütmeyen bir şirket olarak 2015 yılında, aralarında Elon Musk’ın da olduğu kurucu ortaklar tarafında kurulmuştu. Musk, şirketten 2018 yılında ayrılmıştı.

    Ancak OpenAI, halihazırda geleneksel bir kâr amacı güden şirkete, özellikle de kamu yararına çalışan bir şirkete dönüşmeye çalışıyor. Musk ise tam olarak bunu durdurmaya çalışıyor. Birçok analist, sonuç ne olursa olsun, bu teklifin, OpenAI'ın kâr amacı güden bir şirkete dönüşme çabalarını zorlaştıracağını, zira girişimi kontrol eden kâr amacı gütmeyen kuruluş için yüksek bir taban değer belirleyeceğini söyledi. OpenAI şu sıralar yaklaşık 260 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden yatırım çekmeye çalışıyor.

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    selamivural 4 saat önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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