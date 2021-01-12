Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Telegram 500 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı

    Son 72 saatte 25 milyon kullanıcı kazanan Telegram toplamda 500 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Tartışmalı dönemde platform daha da kullanıcı kazanacak gibi görünüyor.
    1 sa.
    528
    32
    13
    Mobil Uygulamalar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Telegram 500 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı
    Tam Boyutta Gör

    WhatsApp platformunun yeni gizlilik sözleşmesindeki bazı konular nedeniyle bir anda gündeme oturması rakip iletişim platformlarının işine yaradı. Signal ve BiP gibi Telegram da yüksek bir indirme trafiği yaşıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar WhatsApp, BiP, Telegram, Signal: Hangi uygulama hangi verileri istiyor?

    Telegram ne kadar aktif kullanıcıya sahip?

    Son 1 haftadır WhatsApp’ın zorunlu olarak kişisel verileri Facebook ile paylaşmasını sağlayan yeni gizlilik sözleşmesi tartışma konusu oluyor. Bundan rahatsız olan kullanıcılar da birbiri ardına alternatif platformlara geçiyor.

    Ayrıca Bkz. "Redmi K40 Pro'nun ön ve arka tasarımı ortaya çıktı"

    Zaten sosyal medyada sık sık kullanıcıların bütün rehberlerinin Telegram’a geçtiğine dair bildirim aldıkları gündeme geliyordu. Son 72 saatte 25 milyon kullanıcı kazanan Telegram toplam 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

    Kullanıcı verilerinin gizliliğine son derece önem verdiğini vurgulayan Telegram platformunda tekli ve grup sohbetler, tek yönlü iletişim kanalları, gizli sohbet odaları, 2GB’a kadar dosya gönderme, güçlü yönetici özellikleri yaygın bot kullanıcı desteği gibi özellikler yer alıyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı

    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    The Hollow 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Güvenlik uzmanları Signal diye bas bas bağırıyorken millet niye Telegram'a geçer anlamıyorum. Telegram yerine WP kullanırım daha iyi, hiç değilse bildiğimiz şeytan.
    Güvenlik uzmanları Signal diye bas bas bağırıyorken millet niye Telegram'a geçer anlamıyorum. Telegram yerine WP kullanırım daha iyi, hiç değilse bildiğimiz şey...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MustafaC5 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gizlilik istiyorsanız Signal
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ultra sonic 59 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    telegram whatsapp'tan güvenli değilki
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Stanislas Xavier (Evren ) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Herkes yine uygulamanın menşeine göre saçmalamış, güvenlik özelliklerini konuşan yok. Çin malı ben o aşıyı olmam diyenle aynı kafa.

    1- Telegram'ın sahibi Rus, şirketin yasal yönetim merkezi Londra'da, Operasyon merkezi Dubai'de. Sunucular ise dünyanın bir çok yerine yayılmış durumda. Rusya ile doğrudan bir bağı yok, hatta geliştiricisi Pavel Durov Putin hükümetinin baskıları sonucu VK'yı satıp Rusya'dan kaçıyor. Yakın zamanda Belarus'taki seçimlerde Putin yanlısı adayın seçilmesinden sonra çıkan batı yanlısı protestolara destek veren yine Pavel Durov.

    2- Signal uygulması da Amerika merkezli tıpkı Facebook gibi.

    Şimdi teknik veriler aksini gösterse de Telegram'ın WhatsApp'ten güvenli olmadığını iddia edenler, bunu neye dayanarak söylüyor göstersinler de aydınlanalım.

    Bence de herkes Signal kullanmalı en iyisi o ama Telegram'a geçmek WhatsApp kullanmaktan kesinlikle iyidir, Facebook'un Cambridge Analytica'ya sattığı verileri, 2016 seçimlerinde bu verilerin kullanıldığını, Zuckerberg'in hakim karşısına çıktığını unuttu herkes sanırım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Azumi 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    Telegram'da gizli sohbet açılmadığı sürece uçtan uca şifreleme bile yok whatsapp kullanın daha iyi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    JourneyToTheWest 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    Telegram'daki kullanışlılık ne signal'de ne whatsapp'da var.Zamanında kimse yok diye kullanma fırsatım olmamıştı.Şimdi muhabbet ettiğim herkes geldi, whatsapp gibi özellikleri nerdeyse çok az bir programı kullanacağıma daha fazla özellik sunan telegramı kullanırım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    labtek38 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    Zamanında telefon numaramı verdiğim ama unuttuğum o kadar çok kişiden “telegrama katıldı” bildirimi alıyorum ki. Kimler geldi kimler geçti hayatımdan dedirtti 😁
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MustafaC5 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gizlilik istiyorsanız Signal
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Amd64x2 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tweet atın daha gizli kalırsınız
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ultra sonic 59 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    telegram whatsapp'tan güvenli değilki
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    volcy123 29 dk. ( Mesaj Silindi ) ultra sonic
    " Hep amerigalilar mi takib edecek bizi biraz da uruslar takib edsin" deyip gecis yapmis olmalilar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar da Rus Emperyalini seven var. Ruslar burnumuzun dibindeler ustelik ...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    maximus8282 (maximus ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zamanında söyledik.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Millet hiç okuyup araştırmıyor. Kulaktan dolma bilgilerle ordan oraya yönlendiriliyor. Sürü psikolojisi işte.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    interwap +143 darkaura +142 help desk +118 Bloodin +112 Windows10 +81 CyFrodo +69 cherami +68 ÖzdalDoğru +61 Galatas4ray +59 Tony Møntana +55
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Furkooo85 ilk kez +330 2 Guhong01 3. kez +272 3 Starrk35 ilk kez +229
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    32 Kişi Okuyor (5 Üye, 27 Misafir) 14 Masaüstü 18 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    528 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    uygulama haber, telegram ve
    2 etiket daha telegram 500 million Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası249,1b
    Twitter Profili96,7b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı312b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 dk. Rusya, Starlink ve benzeri internet servis sağlayıcıları kullanmak isteyenlere yaptırım uygulayabilir 22 dk. 65 watt TDPli 12/24 Ryzen 9 5900 duyuruldu: Selefinden %24 hızlı 24 dk. Exynos işlemcilerde Radeon grafikleri kesinleşti 39 dk. Qualcomm, ikinci nesil ultrasonik parmak izi okuyucusunu duyurdu: Daha büyük ve daha hızlı 47 dk. RTX 3060'ın Türkiye fiyatı belli oldu! 1 sa. Nvidia RTX Ampere kartlarına Resizable BAR desteği verecek 1 sa. Microsoft, WhatsApp kullanıcılarına Skype'a geçmelerini tavsiye ediyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Telegram 500 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı Sonraki Türk yapımı çevrimiçi rekabetçi oyun Back Streets'in ilk fragmanı yayınlandı 2 sa. Sony, yeni ürünü Airpeak ile drone sektörüne ilk adımını atıyor 2 sa. Mobil RTX 3000 ailesi duyuruldu: Oyuncu dizüstülerinin fiyatı açıklandı 2 sa. 14 Ocak günü tanıtılacak amiral gemisini gördüm, ne beklemeliyiz? 2 sa. RTX 3060 12 GB detaylandı, fiyatı belli oldu 2 sa. Hyundai Kona N'in kamuflajlı fotoğrafları paylaşıldı 3 sa. Fenomenlere çekiliş soruşturması 3 sa. Netflix'in yerli bilim kurgu dizisinden yeni detaylar paylaşıldı; başrolde Kıvanç Tatlıtuğ 3 sa. Samsung Exynos 2100 yonga seti tanıtıldı: İşte özellikleri 3 sa. Bethesda'dan Indiana Jones oyunu geliyor 3 sa. Rakibine %35 fark atan Mobil Ryzen 5000 işlemciler duyuruldu, RDNA2 mobil geliyor 4 sa. Galaxy S21 kutusu göründü: Kulaklık ve şarj adaptörü yok 4 sa. Intel 10 nm Ice Lake Xeon işlemcilerinin üretimine başladı 4 sa. MoveAudio S600 tam kablosuz kulaklıklar üst seviyeye oynuyor 4 sa. Intel Jasper Lake’i duyurdu, Tremont mimarili Atom çekirdekleri kullanılıyor 5 sa. Çinli Geely ve Baidu 'akıllı elektrikli araç' üretmek için yeni şirket kuruyor 5 sa. Netflix'in 2021 yılı takviminden fragman: Leonardo DiCaprio'lu film geliyor 5 sa. Marvel dizilerinin süreleri ve bölüm sayıları belli oldu 6 sa. Xiaomi Mi 11 Lite yakında geliyor 6 sa. Sony, elektrikli otomobilini Avrupa yollarında test etmeye başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız