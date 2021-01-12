Telegram 500 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı

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WhatsApp platformunun yeni gizlilik sözleşmesindeki bazı konular nedeniyle bir anda gündeme oturması rakip iletişim platformlarının işine yaradı. Signal ve BiP gibi Telegram da yüksek bir indirme trafiği yaşıyor.

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Son 1 haftadır WhatsApp’ın zorunlu olarak kişisel verileri Facebook ile paylaşmasını sağlayan yeni gizlilik sözleşmesi tartışma konusu oluyor. Bundan rahatsız olan kullanıcılar da birbiri ardına alternatif platformlara geçiyor.

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Zaten sosyal medyada sık sık kullanıcıların bütün rehberlerinin Telegram’a geçtiğine dair bildirim aldıkları gündeme geliyordu. Son 72 saatte 25 milyon kullanıcı kazanan Telegram toplam 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

Kullanıcı verilerinin gizliliğine son derece önem verdiğini vurgulayan Telegram platformunda tekli ve grup sohbetler, tek yönlü iletişim kanalları, gizli sohbet odaları, 2GB’a kadar dosya gönderme, güçlü yönetici özellikleri yaygın bot kullanıcı desteği gibi özellikler yer alıyor.

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