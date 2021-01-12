Telegram 500 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı

WhatsApp platformunun yeni gizlilik sözleşmesindeki bazı konular nedeniyle bir anda gündeme oturması rakip iletişim platformlarının işine yaradı. Signal ve BiP gibi Telegram da yüksek bir indirme trafiği yaşıyor.İlginizi Çekebilir WhatsApp, BiP, Telegram, Signal: Hangi uygulama hangi verileri istiyor?
Telegram ne kadar aktif kullanıcıya sahip?
Son 1 haftadır WhatsApp’ın zorunlu olarak kişisel verileri Facebook ile paylaşmasını sağlayan yeni gizlilik sözleşmesi tartışma konusu oluyor. Bundan rahatsız olan kullanıcılar da birbiri ardına alternatif platformlara geçiyor.
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Zaten sosyal medyada sık sık kullanıcıların bütün rehberlerinin Telegram’a geçtiğine dair bildirim aldıkları gündeme geliyordu. Son 72 saatte 25 milyon kullanıcı kazanan Telegram toplam 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.
Kullanıcı verilerinin gizliliğine son derece önem verdiğini vurgulayan Telegram platformunda tekli ve grup sohbetler, tek yönlü iletişim kanalları, gizli sohbet odaları, 2GB’a kadar dosya gönderme, güçlü yönetici özellikleri yaygın bot kullanıcı desteği gibi özellikler yer alıyor.
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1- Telegram'ın sahibi Rus, şirketin yasal yönetim merkezi Londra'da, Operasyon merkezi Dubai'de. Sunucular ise dünyanın bir çok yerine yayılmış durumda. Rusya ile doğrudan bir bağı yok, hatta geliştiricisi Pavel Durov Putin hükümetinin baskıları sonucu VK'yı satıp Rusya'dan kaçıyor. Yakın zamanda Belarus'taki seçimlerde Putin yanlısı adayın seçilmesinden sonra çıkan batı yanlısı protestolara destek veren yine Pavel Durov.
2- Signal uygulması da Amerika merkezli tıpkı Facebook gibi.
Şimdi teknik veriler aksini gösterse de Telegram'ın WhatsApp'ten güvenli olmadığını iddia edenler, bunu neye dayanarak söylüyor göstersinler de aydınlanalım.
Bence de herkes Signal kullanmalı en iyisi o ama Telegram'a geçmek WhatsApp kullanmaktan kesinlikle iyidir, Facebook'un Cambridge Analytica'ya sattığı verileri, 2016 seçimlerinde bu verilerin kullanıldığını, Zuckerberg'in hakim karşısına çıktığını unuttu herkes sanırım.
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