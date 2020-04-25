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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Telegram’a güvenli grup görüntülü sohbeti geliyor

    Mesajlaşma uygulamalarının en güvenilirleri arasında yer alan, haberleşme ve yayıncılık özgürlüğünü bazı ülkelerde sağlamaya destek olan Telegram, yeni bir bülten yayınladı.
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    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Telegram’a güvenli grup görüntülü sohbeti geliyor
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    Güvenliği ve buna yönelik sunduğu ekstralarıyla tanınan uygulama Telegram, dünya çapında 400 milyonu aşan kullanıcı sayısıyla sektöründe dominant isimlerden bir tanesi konumunda. Bu pozisyona yakışan şekilde, pandeminin de etkisiyle, görüntülü sohbet özelliğinin sunulmasını hızlandırma kararı alan uygulama yöneticileri, bugünkü açıklamalarında bazı detayları paylaştı.

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    Telegram’ın yönetimi tarafından yapılan açıklamada, diğer video konferans uygulamalarının ya güvenlik ya da kullanışlılık sunduğu belirtilerek ikisini bir arada sunacak hizmet olarak Telegram gösterildi. Zoom’un güvenlik açıklarıyla sürekli gündeme gelişinin, açıklamanın seyrine etkisi de tartışılmaz. 

    Telegram’ın verilerine göre, son yılda 100 milyon kullanıcıya daha sahip olarak 400 milyon aktif sayıya ulaşan Telegram, 2018’den bu yana ise kitlesini ikiye katladı. Firmanın açıklamasına göre her gün 1,5 milyon kişi hizmete kaydoluyor. Telegram’ın mobil uygulamaları ise 20 ülkede en çok indirilen sosyal medya uygulaması konumunda. Bu sayılar her ne kadar büyük görünse de rakiplerden biri ve lider WhatsApp, Şubat ayında paylaştığı verilere göre 2 milyar kullanıcıya sahip.

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    Aylık aktif kullanıcılarının yanı sıra Telegram, yeni kazanacağı özelliklere yönelik de bazı detaylar paylaştı. Kullanıcılar artık eğitim testleri oluşturabilecek ve bunları başkalarıyla uygulama üzerinden paylaşabilecek. Yeni bir yönetim aracı sayesinde 20 binden fazla sticker arasında gezinmek ve organizasyon artık daha kolay olacak. Video görüntülü sohbet konusunda ise uygulamaya göre sektörün kullanışlı ve güvenli yazılımı Telegram olacak.



    https://telegram.org/blog/400-million Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    maximus8282 (maximus ) 34 dk.
    Başka uygulamaya gerek kalmadı. Ne Zoom ne Whatsapp ne Skype vb. Sonuçta hiçbirine güvenmiyorum. Biraz da Telegram’a güvenmeyeyim. En azından özellikleri daha fazla ve ücretsiz.
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    Rachsuchtig 2 sa.
    Yarım saat oldu ama hâlâ Telegramperestler gelememiş. Tapının tanrınız, Telegram, konuştu.
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    xenix 54 dk. Rachsuchtig
    Gördüğüm en boş yorumlardan biri tebrikler👏
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