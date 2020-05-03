Telegram, Google Play Store'da 500 milyon indirmeyi geçti

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Google Play Store üzerinde en çok indirilen uygulamalar çoğunlukla telefonlarda ön yüklü olarak geldiklerinden bu değerler pek fazla ciddiye alınmaz. Bu uygulamalar arasında hiçbir cihaza ön yüklü gelmeden yer alanlar ise dikkat çeker ve başarılı sayılır. Telegram, Google Play Store üzerinde 500 milyon indirmeyi geçti.

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Mesajlaşma uygulamaları arasında Telegram'ın rekabet etmeyi hedeflediği WhatsApp'ın 5 milyar indirildiğini dikkate alırsak, henüz kat edilmesi gereken çok yol var diyebiliriz. Buna rağmen, Telegram'ın popülerliğinin artması, insanların gizli mesajlaşmaya daha çok önem verdiği ve bazı durumlarda Facebook'a olan güveninin düşük olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Telegram Telegram FZ-LLC Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir

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