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    Telegram, Google Play Store'da 500 milyon indirmeyi geçti

    Uçtan uca şifrelemeleri, gizlilik ve güvenlik odaklı mesajlaşma uygulaması Telegram, Google Play Store üzerinde 500 milyondan fazla indirilerek yeni bir mil taşına ulaşmış oldu.
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    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Telegram, Google Play Store'da 500 milyon indirmeyi geçti
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    Google Play Store üzerinde en çok indirilen uygulamalar çoğunlukla telefonlarda ön yüklü olarak geldiklerinden bu değerler pek fazla ciddiye alınmaz. Bu uygulamalar arasında hiçbir cihaza ön yüklü gelmeden yer alanlar ise dikkat çeker ve başarılı sayılır. Telegram, Google Play Store üzerinde 500 milyon indirmeyi geçti.

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    Mesajlaşma uygulamaları arasında Telegram'ın rekabet etmeyi hedeflediği WhatsApp'ın 5 milyar indirildiğini dikkate alırsak, henüz kat edilmesi gereken çok yol var diyebiliriz. Buna rağmen, Telegram'ın popülerliğinin artması, insanların gizli mesajlaşmaya daha çok önem verdiği ve bazı durumlarda Facebook'a olan güveninin düşük olduğu şeklinde yorumlanabilir.

    Telegram Telegram Telegram Telegram Telegram FZ-LLC Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir



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    mrsmrc (Emre ) 1 hf. en beğenilen
    Benim rehberimde her gün yeni birileri katılıyor. Kesinlikle whatsapp'tan daha kullanışlı buluyorum.
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    celeroni (Cengiz Aytekin) 1 hf.
    telegram ,whatsapp messenger, skype sonuçta verilerimizi kullanıyorlar. whatsapp sabkalı ama Telegram da ondan geri kalır yanı yok. biri ameriga, diğeri rusya ikisi de global anlamda veri topluyor.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 hf.
    Whatsapp kasıyor beyler işi biten çıksın.
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    yaki83 (yakup tanriverdi) 1 hf.
    Biri nedem whatsapp daha iyi madde madde yazsin
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    DH Misafiri 1 hf.
    Chat odaları koymaları lazım<br /><br />Herkesin girebileceği <br /><br />Yahoo chat rooms ları aklıma geldi
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    DH Misafiri 1 hf.
    mil taşı degil de mihenk taşı diye çeviriyi yapsanız daha iyi yerelleştirme olur diye düşünüyorum.
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    ebu41 (Ebubekir Yılmaz) 1 hf.
    Whatsapp ne zaman ücretli olursa bu uygulama o zaman lider olur
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    sinangndzx 1 hf. yeni yorumcu
    bizim devlet hariç bütün ülkeler herkesin verisini çekiyo valla ooh biraz çinlilere verem biraz da ruslara biraz amerikalılara neyse farketmiyo artık hepsine verdik herşeyi yapsınlar yapay zeka bakalım nası olcak ( bu arada bilmeyen arkadaşlar için yapay zekalar veri olmassa hiçbişe yaramaz yapay zeka veriyle gelişir bu sistemede makine öğrenmesi denir. )
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    asdf_13 (Oğuz ÖZTÜRK) 1 hf.
    şu uygulumayı kim kullanmaya başlasa "X kişisi Telegramda" diye sohbet açılıyor ve buna gıcık oluyorum. Ayarlardan da kapattım ama hala oluyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    rakanishu 1 hf. asdf_13
    Onun çözümünü çok araştırdım ama önerilen hiçbir ayar işe yaramıyor malesef ve uzun zamandır da bu böyle. Bu kadar basit bir ayarın bu kadar uzun süre düzelmemesinde ben kasıt olduğunu düşünüyorum. Kullanıcını sallamayan programı da ben salladım gitti. Üstünlükleri sıralayan tam listeciler bunu da açıklasın bi zahmet. Şaka gibi...
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    asertyu 1 hf.
    telegramın koyduğu özellikler whatsapp a çok uzun zaman sonra geliyor.çok çok önünde whatsappın.rehberimde her geçen gün yeni biri kullanmaya başlıyor.özellikle girilen gruplarda başkalarının numaranı görmemesi güzel bir özellik.profil fotoğrafı son görülme gibi şeyleri bazı kişilere özel olarak da kapatabiliyorsunuz.fotoğraf yollarken görüntü kalitesini de kırpmıyor.onun dışında uygulamanın kendi içindeki sticker paketleri de çok hoş.whatsapp ın yerini zamanla alacak diye düşünüyorum.
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    1861 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    telegram, sosyal medya ve mesajlaşma ve
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