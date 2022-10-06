Telegram'ın kurucusundan WhatsApp kullanıcılarına uyarı: Hacklenebilirsiniz

Ona göre bu, WhatsApp'ın geçen hafta bizzat şirket tarafından açıklanan bir güvenlik sorunu sayesinde mümkün. Durov güvenlik zaafiyetini: "Telefonunuzun kontrolünü ele geçirmek isteyen bir bilgisayar korsanının tek yapması gereken size kötü niyetli bir video göndermek ya da WhatsApp'ta sizinle görüntülü görüşme başlatmak." diye açıklıyor.
WhatsApp'ı kullanmayı bırakın
WhatsApp, uygulamanın Android için v2.22.16.12 ve iOS için v2.22.15.9 sürümlerindeki hatayı düzelttiğini iddia etse de, Durov'a göre buna çok da güvenmemek gerekiyor. Zira benzer güvenlik açıkları 2017, 2018, 2019 ve 2020'de de bulundu ve 2016'dan önce WhatsApp uygulamasında şifreleme bile yoktu diyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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