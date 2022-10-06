Telegram'ın kurucusundan WhatsApp kullanıcılarına uyarı: Hacklenebilirsiniz

Tam Boyutta Gör Pavel Durov, Telegram kanalında ciddi bir WhatsApp güvenlik açığına dikkat çektiği yeni bir gönderi yayınladı. Telegram'ın kurucusu, hackerların WhatsApp kullanıcılarının telefonlarındaki her şeye "tam erişim" elde edebileceğini düşünüyor.

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Ona göre bu, WhatsApp'ın geçen hafta bizzat şirket tarafından açıklanan bir güvenlik sorunu sayesinde mümkün. Durov güvenlik zaafiyetini: "Telefonunuzun kontrolünü ele geçirmek isteyen bir bilgisayar korsanının tek yapması gereken size kötü niyetli bir video göndermek ya da WhatsApp'ta sizinle görüntülü görüşme başlatmak." diye açıklıyor.

WhatsApp'ı kullanmayı bırakın

WhatsApp, uygulamanın Android için v2.22.16.12 ve iOS için v2.22.15.9 sürümlerindeki hatayı düzelttiğini iddia etse de, Durov'a göre buna çok da güvenmemek gerekiyor. Zira benzer güvenlik açıkları 2017, 2018, 2019 ve 2020'de de bulundu ve 2016'dan önce WhatsApp uygulamasında şifreleme bile yoktu diyor.

Tam Boyutta Gör Durov ayrıca (o zamanın) en zengin insanı Jeff Bezos'un akıllı telefonunun WhatsApp aracılığıyla hacklendiğini hatırlattı. Durov, WhatsApp'ın terk edilerek Telegram ya da başka bir mesajlaşma uygulamasına geçilmesi ve kendi düşüncesine göre "13 yıldır bir gözetim aracı olan" bu hizmete verilen desteğin sona erdirilmesi çağrısında bulunuyor.

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