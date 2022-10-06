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    Telegram'ın kurucusundan WhatsApp kullanıcılarına uyarı: Hacklenebilirsiniz

    Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, rakip mesajlaşma uygulaması WhatsApp konusunda kullanıcıları uyardı. Durov'a göre hackerlar telefondaki her şeye erişim sağlayabilir.
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    Telegram'ın kurucusundan WhatsApp kullanıcılarına uyarı Tam Boyutta Gör
    Pavel Durov, Telegram kanalında ciddi bir WhatsApp güvenlik açığına dikkat çektiği yeni bir gönderi yayınladı. Telegram'ın kurucusu, hackerların WhatsApp kullanıcılarının telefonlarındaki her şeye "tam erişim" elde edebileceğini düşünüyor.

    Ona göre bu, WhatsApp'ın geçen hafta bizzat şirket tarafından açıklanan bir güvenlik sorunu sayesinde mümkün. Durov güvenlik zaafiyetini: "Telefonunuzun kontrolünü ele geçirmek isteyen bir bilgisayar korsanının tek yapması gereken size kötü niyetli bir video göndermek ya da WhatsApp'ta sizinle görüntülü görüşme başlatmak." diye açıklıyor.

    WhatsApp'ı kullanmayı bırakın

    WhatsApp, uygulamanın Android için v2.22.16.12 ve iOS için v2.22.15.9 sürümlerindeki hatayı düzelttiğini iddia etse de, Durov'a göre buna çok da güvenmemek gerekiyor. Zira benzer güvenlik açıkları 2017, 2018, 2019 ve 2020'de de bulundu ve 2016'dan önce WhatsApp uygulamasında şifreleme bile yoktu diyor.

    Telegram'ın kurucusundan WhatsApp kullanıcılarına uyarı Tam Boyutta Gör
    Durov ayrıca (o zamanın) en zengin insanı Jeff Bezos'un akıllı telefonunun WhatsApp aracılığıyla hacklendiğini hatırlattı. Durov, WhatsApp'ın terk edilerek Telegram ya da başka bir mesajlaşma uygulamasına geçilmesi ve kendi düşüncesine göre "13 yıldır bir gözetim aracı olan" bu hizmete verilen desteğin sona erdirilmesi çağrısında bulunuyor.
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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 2 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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