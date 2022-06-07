Telegram Premium aboneliğinin maliyeti ortaya çıktı

Telegram kullanıcıları kısa bir süre içinde Premium abonelik alabilecekler. Sızan bilgilere göre, Telegram Premium ayda 4,99 dolara mal olacak.
Bu maliyet için mevcut limitler iki katına çıkarılacak, reklamlar devre dışı bırakılacak ve premium hesap sahipleri adlarının yanında bir yıldız işaretiyle işaretlenecekler.
Telegram Premium aboneliğinin avantajları:
- Dosya yükleme - maksimum boyut 2 GB'den 4 GB'a çıkar
- Daha yüksek indirme hızı
- Sesli mesajları metne dönüştürme
- Reklamsız
- Mesajlara benzersiz tepkiler
- Tam ekran efektli birinci sınıf çıkartmalar
- Gelişmiş diyalog yönetimi
- Yıldız profili simgesi
- Hareketli avatarlar
- Telegram uygulaması için ek simgeler
Telegram Premium'un resmi olarak ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. Popüler uygulamanın ücretli bir abonelik seçeneği sunacağı söylentileri Kasım 2021'in başlarında ortaya çıkmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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