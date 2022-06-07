Telegram Premium aboneliğinin maliyeti ortaya çıktı

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Telegram kullanıcıları kısa bir süre içinde Premium abonelik alabilecekler. Sızan bilgilere göre, Telegram Premium ayda 4,99 dolara mal olacak.

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Bu maliyet için mevcut limitler iki katına çıkarılacak, reklamlar devre dışı bırakılacak ve premium hesap sahipleri adlarının yanında bir yıldız işaretiyle işaretlenecekler.

Telegram Premium aboneliğinin avantajları:

Dosya yükleme - maksimum boyut 2 GB'den 4 GB'a çıkar

Daha yüksek indirme hızı

Sesli mesajları metne dönüştürme

Reklamsız

Mesajlara benzersiz tepkiler

Tam ekran efektli birinci sınıf çıkartmalar

Gelişmiş diyalog yönetimi

Yıldız profili simgesi

Hareketli avatarlar

Telegram uygulaması için ek simgeler

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Telegram Premium'un resmi olarak ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. Popüler uygulamanın ücretli bir abonelik seçeneği sunacağı söylentileri Kasım 2021'in başlarında ortaya çıkmıştı.

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