Temassız ödeme limiti yüzde 50 oranında artırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından sen son geçtiğimiz Şubat ayında yükseltilen temassız ödeme limiti yüzde 50 oranında artıyor. Yeni limitler 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.
Temassız ödeme limiti 750 TL oldu
Temassız ödeme limiti 500 TL'den 750 TL'ye yükseltildi. Daha önce 500 TL'ye kadarki alışverişlerde PIN kodu girmeden temassız ödeme yapılabiliyordu. Yarından itibaren 750 TL’ye kadarki alışverişlerde de temassız ödeme yapılabilecek.
PIN kodsuz işlem yapılabildiği için güvenlik amacıyla temassız ödemelerde işlem limiti düşük miktarlarda tutuluyor. Ancak enflasyondaki artıştan kaynaklı olarak harcama miktarları da arttı ve bu nedenle temassız ödeme limitinin artırılma ihtiyacı oluştu. En son1 Şubat 2022’de 350 TL’den 500 TL’ye çıkartılan temassız ödeme limiti, 1 Temmuz’dan itibaren 750 TL olarak uygulanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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