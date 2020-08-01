Tencent ilginç bir bulmaca oyunu hazırladı

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PUBG Mobile ve Arena of Valor gibi çok oyunculu oyunlarla tanıdığımız Çinli Tencent bu kez ilginç bir bulmaca oyunu ile mobil dünyaya geldi. Everlasting Regret yapımı Çin tarihinden esintiler taşıyor.

Everlasting Regret neler sunuyor?

Everlasting Regret oyunu Çinli 5 gencin bir araya gelerek ortaya çıkardığı bir proje. Ekip klasik Çin şiirini ve modern Çin mürekkep boyama tarzını birleştirerek etkileyici bir bulmaca oyunu geliştirmiş.

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Song of Everlasting Regret şiirine dayanan oyun, 700’lü yıllarda yaşamış Çin imparatoru Tang ve büyük aşkı Yang’ın hikayesini anlatıyor. Pek çok Çin şairine de ilham olan Song of Everlasting Regret şiiri 806 yılında yazılmış.

Oyun her kağıt makarasının hikayenin bir ayağını anlatması şeklinde oynanıyor. Oyuncular şiirin anlattığı şeylere göre mürekkepleri kullanarak boyuyor, çiziyor veya buluyor. Bulmaca tamamlanınca da makara kapanıyor.

Hüzünlü bir aşk ve savaşları anlattığı için İngilizce anlayabilmek şart aksi takdirde hikayenin ne istediğini bulabilmek zorlaşıyor. Bu tarihi hikayeyi merak edenler için Everlasting Regret keyifli bir macera sunuyor.

The Everlasting Regret Tencent Games Klasik Ücretsiz Cihaza göre değişir

The Everlasting Regret PROXIMA BETA PTE.LIMITED Oyunlar Ücretsiz 782.1 MB

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