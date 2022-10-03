Tencent oyun dünyasında ağırlığını arttıracak

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Oyun dünyasında yapılan satışlar ve elde edilen gelirlere göre listeleme yapıldığında hepimizin bildiği stüdyolar başı çekiyor ancak arka planda gizli bir güç var. O da Çinli oyun ve içerik devi Tencent.

Tencent oyun dünyasını ele geçiriyor

Son dönemde oyun dünyasında dev satın alımlar gündemde. Microsoft yaklaşık 70 milyar dolara Activision-Blizzard birleşimini satın alırken Take-Two Interactive de 12.7 milyar dolara Zynga’yı satın aldı. Sony de Bungie firmasını 3.7 milyar dolara satın almıştı.

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Bu gelişmeler yaşanırken Tencent de boş durmak istemiyor. Bugüne kadar yaptığı yatırımlarla Riot Games ve Turtle Rock gibi firmalarda tam hisse sahibi. Tequila Works ve Miniclip gibi firmalarda büyük pay sahibi. Activision’da yüzde 5, Supercell’de yüzde 84, Epic Games’te yüzde 40, Roblox’ta ise bilinmeyen bir hisseyi yönetiyor.

Geçen yıl 33 milyar dolar gelir elde eden Tencent önümüzdeki dönemde ağırlığını daha da arttırmayı amaçlıyor. İlk etapta CD Projekt RED ve People Can Fly geliştiricilerinden büyük pay alabilmek var. Sonrasında Remedy ve Techland gibi düşük hisselerinin olduğu firmalara yönelecek.

Tencent geçmiş dönemde rahat hareket ederken özellikle gerginliklerin başlaması ile birlikte oyun dünyasından tepki görmeye başladı. Yüzde 50 hissesini satın aldığı Guillemot Bros. Limited kalan hisselerini elden çıkarınca tam kontrol elde edemedi. Ayrıca anlaşma kapsamında çatı firma Ubisoft’taki hissesi de 8 yıl boyunca yüzde 9.9’u geçemiyor.

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