Tenda W300D ADSL2+ Wireless-N Router

1999 yılında kurulan uzakdoğu kökenli ve ağ çözümleriyle bilinen, ülkemizde de son dönemde ismini duyurmaya başlayan Tenda'nın 3G routerdan pci ethernet kartlarına kadar çok çeşitli ağ çözümleri bulunuyor. Bu ürünlerden bir tanesi de W300D Wireless-N ADSL2+ Modem Router. Ülkemizde 6 milyonu aşkın ADSL kullanıcısı bulunurken, bünyesinde router, switch gibi birçok fonksiyonlu bulunduran modemler oldukça rağbet görmekteler.

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Tenda W300D de en güncel adsl standartı olan adsl2+ tam destek sunarak teorik olarak bakır telefon hatları üzerinden 24 Mbits'e kadar(uygun hat kalitesi ve santral mesafesi altında) veri iletişimine olanak sağlıyor. Cihazda ek olarak 802.11n (draft 2.0) kablosuz router, 4 port 10/100Mbit switch ve dahili güvenlik duvarı da bulunmakta. Tenda W300D, 2 antenli yapısı ve bünyesinde bulundurduğu MIMO teknolojisi (Multiple Input Multiple Output- Çoklu giriş Çoklu çıkış) sayesinde 802.11g kablosuz cihazlara göre 6 kat fazla data aktarımı ve 2 kat fazla sinyal kapsama alanı sunuyor. Bu da teorik olarak kablosuz bağlantı ile saniyede 300 Mbit hıza ulaşabilmek demek.

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Ürün oldukça klasik bir tasarıma sahip, arka tarafta kablo bağlantıları ve antenler, ön tarafta ise durum ledleri bulunuyor. 3 dbi gücündeki antenlerin değişebilen türden olması oldukça akıllıca verilmiş bir karar zira bir çok kullanıcı bu tarz kablosuz ürünler alırken antenlerin değişip değişemediğini kontrol ediyor. W300D 'de bulunan başka bir özellik ise WDS (wireless distribution system- kablosuz dağıtma sistemi). Bu özellik sayesinde Tenda'nın kablosuz yeteneklerini mevcut kablosuz ağınızın kapsama alanını genişletmek için kullanabilmeniz mümkün.

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Cihazın arka tarafında bulunan sarı girişler 10/100 Mbit hızındaki yerel ağ bağlantı noktalarını gösteriyor. Gönül isterdi ki bu tür ürünlerde de gigabit switchleri görebilelim fakat fiyat/performans odaklı ürünlerde gigabit kontrolcü kullanmak ürünün fiyatını yukarı doğru çektiğinden, firmalar tercihlerini 100Mbit'den yana kullanıyor. Zaten 100 Mbit de kullanıcı kesiminin çok büyük bir bölümü için yeterli. Genelde yerel ağlarından sıkca yüksek miktarda veri taşıyan kullanıcıların buna uygun altyapısıda bulunuyor.

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Ürünün kutu içeriği de kendisi gibi oldukça standart. Kutu içeriğinde adaptör, ethernet kablosu, splitter, ve kurulum cdsi ve dökümantasyonları çıkmakta. Kutu içeriğinde dikkatimizi çeken şey ise modemi dikey pozisyonda da kullanmanızı sağlayan ufak ayaklık oldu. Tendanın bütün ürünleri için geçerlimidir bilinmez fakat video incelemesini yaptığımız W330R router'ın da ayaklıkla dikey olarak kullanılabildiğini hatırlatalım.

Tenda W300D'nin yazılım konusunda ise kendi fiyat aralığındaki rakiplerinden bir eksiğinin olmadığını söyleyebiliriz. Güncel bütün yönetim ayarları, kablosuz modülasyonları, güvenlik duvarı seçenekleri, cihaz yönetimi gibi bütün opsiyonları bünyesinde bulunduran cihaz, dahili trafik yönetimi sayesinde yerel paylaşımı sizin belirlediğiniz şekilde sınırlayabilir veya engelleyebilir, bu sayede içerik filtreleme, bant genişliği ataması ve sınırlandırması yapabilirsiniz. Böylece evde ya da iş yerinizde bir kullanıcının bütün bantgenişliğini kullanmasını engelleyip her kullanıcıya kaliteli bir internet deneyimi sunabilirsiniz. Bütün bu fonksiyonları ve 55$ civarındaki(kdv hariç) fiyatıyla Tenda W300D, piyasasaki bir çok benzer ürüne oldukça iyi bir alternatif olacaktır. Ürün ile ilgili daha fazla bilgi almak için buradan üretici firmanın web sitesine ulaşabilirsiniz.