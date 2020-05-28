Tenet filminden kısa fragman ve yeni fotoğraflar paylaşıldı

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Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet detaylanmaya devam ediyor. Esquire dergisi tarafından bugün filme ait yeni fotoğraflar ve kısa bir fragman yayınlandı. Teaser görüntülerinde filmden yeni bazı kısımlar görme fırsatı yakalıyoruz.

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Christopher Nolan filmi Tenet'tan etkileyici yeni fragman

Tenet filminde Nolan yine zamanı ilginç bir şekilde ele alıyor. Daha önceki fragmanlarda, spesifik bazı obje ve insanlar için zamanın geriye doğru aktığını görmüştük. Yeni teaser görüntülerinde de yine buna vurgu yapılıyor. John David Washington'un karakterini, masadan havaya yükselen mermileri yakalarken görüyoruz. Clémence Poésy'nin bilim insanı karakteri ise, "Birisi bunları gelecekte üretiyor. Ters çevrilmişler." ifadesini kullanıyor.

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Tenet'ın 17 Temmuz'da gösterime girmesi planlanıyor. Pandemiye rağmen film hala ertelenmiş değil. Warner Bros, Temmuz ayında Amerika'da sinemaların açık olması durumunda her şeye rağmen Tenet'ı yayınlayacaklarını söyledi. Diğer taraftan yönetmen Christopher Nolan'ın da Tenet'ın Temmuz ayında yayınlanması için elinden gelen her şeyi yaptığı belirtiliyor. Nolan, sinemalar tekrar açıldığından Tenet'ın gösterimdeki ilk film olmasını ve sinemaları canlandırmasını istiyor.

Filmin oyuncu kadrosunda John David Washington (BlacKkKlansman), Robert Pattinson (Good Time), Elizabeth Debicki (Widows), Dimple Kapadia (Fugly), Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron), Michael Caine (The Dark Knight Rises) ve Kenneth Branagh (Dunkirk) gibi ünlü isimler yer alıyor.

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