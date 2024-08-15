Google Tensor G5, gelişmiş üretim ve paketleme teknolojisiyle iddialı geliyor

Yeni üretim ve paketleme teknolojisiyle çok daha verimli olacak
TSMC'nin ikinci nesil 3nm süreciyle üretilecek olan çipset, gelişmiş üretim sürecinin yanında TSMC'nin InFO-POP paketleme teknolojisiyle çok daha yüksek güç verimliliğine sahip olacak.
Apple'ın A17 Pro yonga setinde de kullanılan InFO-POP (fanout package-on-package) paketleme teknolojisi, çipsetin ayak izinin ve yüksekliğinin azalmasını sağlıyor. Azalan hacim, termal verimliliği arttırırken, diğer bileşenlere de daha fazla alanın açılmasına olanak sağlayacak.
Tasarım çalışmalarının tamamlandığı belirtilen Tensor G5, 3nm sürecinde banttan çıkış seviyesine gelmiş durumda. Çipsetin, Apple ve Qualcomm gibi özel bir CPU ve GPU tasarımına sahip olmasına sahip olması bekleniyor. Özel tasarım sayesinde Google, yazılım ve donanım entegrasyonunda daha fazla kontrole sahip olacak. Performans anlamında ise, yeni işlemcinin rakipleriyle nasıl mücadele edeceğini merakla bekliyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.