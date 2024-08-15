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    Anlık Bildirim

    Google Tensor G5, gelişmiş üretim ve paketleme teknolojisiyle iddialı geliyor

    Google'ın önümüzdeki sene çıkacak olan Tensor G5 işlemcisi, özel CPU ve GPU tasarımı, 3nm süreci ve gelişmiş paketleme teknolojisiyle performans ve verimlilik konularında iddialı geliyor.
    Tensor G5, gelişmiş üretim ve paketleme teknolojisiyle geliyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz gün Tensor G4, Google'ın Pixel 9 etkinliğinde resmen duyuruldu. 4nm süreciyle üretilen işlemcinin, Tensor G3'e göre performans veya güç verimliliği anlamında ufak iyileşmeler sunduğu belirtiliyor. Ancak Google, asıl büyük ilerlemeyi önümüzdeki sene çıkacak olan Tensor G5 ile gerçekleştirecek.

    Yeni üretim ve paketleme teknolojisiyle çok daha verimli olacak

    TSMC'nin ikinci nesil 3nm süreciyle üretilecek olan çipset, gelişmiş üretim sürecinin yanında TSMC'nin InFO-POP paketleme teknolojisiyle çok daha yüksek güç verimliliğine sahip olacak.

    Apple'ın A17 Pro yonga setinde de kullanılan InFO-POP (fanout package-on-package) paketleme teknolojisi, çipsetin ayak izinin ve yüksekliğinin azalmasını sağlıyor. Azalan hacim, termal verimliliği arttırırken, diğer bileşenlere de daha fazla alanın açılmasına olanak sağlayacak.

    Tasarım çalışmalarının tamamlandığı belirtilen Tensor G5, 3nm sürecinde banttan çıkış seviyesine gelmiş durumda. Çipsetin, Apple ve Qualcomm gibi özel bir CPU ve GPU tasarımına sahip olmasına sahip olması bekleniyor. Özel tasarım sayesinde Google, yazılım ve donanım entegrasyonunda daha fazla kontrole sahip olacak. Performans anlamında ise, yeni işlemcinin rakipleriyle nasıl mücadele edeceğini merakla bekliyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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