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    Terra CEO’su: "Kriz sırasında UST ve LUNA satılmadı"

    Kripto para dünyasında çöküşe yol açan Terra'nın CEO'su Do Kwon, kriz sırasında hiç satış yapmadığını açıkladı.                                                 . 
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    Terra CEO’su: 'Kriz sırasında UST ve LUNA satılmadı'
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    Terra CEO'su Do Kwon, dün Terra'nın web sitesi üzerinden yeni kurtarma planını paylaşmıştı. Yapılan paylaşımın hemen ardından Terra (LUNA) ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ederken Terra Labs CEO’su Do Kwon resmi Twitter hesabından konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Do Kwon özellikle kriz sırasında hiçbir şey satılmadığına dikkat çekti.

    Terra CEO’su Do Kwon’dan UST ve LUNA Açıklaması

    Terraform Labs kurucusu ve LUNA Vakfı CEO’su Do Kwon, son dönemde yaşananlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları reddeden Kwon, fiyat çöküşü sırasında hiçbir satış yapmadığını ve kâr sağlamadığını söyledi.

    Terraform Labs kurucu ortağı ve CEO’su Do Kwon, sessizliğini sosyal medyada bozdu. Yaşanan tüm bu krizler sırasında kendisi ve içinde bulunduğu herhangi bir kurumun kazanç sağlamadığını söyleyen Kwon yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

    “Son günleri proje geliştiricileri, yazılım geliştiricileri, çalışanlar, arkadaşlar ve ailemin oluşturduğu Terra topluluk üyeleriyle sürekli olarak telefonda konuşarak geçirdim. Yarattığım projenin sizlere getirdiği acıdan dolayı kalbim kırık ve üzgünüm.”

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