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    Yakında Türkiye’ye gelecek olan Tesla, 2023’e rekor araç satışıyla başladı

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, üst üste iki çeyrekte de kendi rekorlarını paramparça ediyor. 2022’nin son çeyreğinde elde edilen rekorlar 2023’ün en başındayken geçildi.
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    Tesla, 2023’e rekor araç satışıyla başladı Tam Boyutta Gör
    Yakında Türkiye'ye gelecek olan Tesla, geçtiğimiz yılın sonlarından itibaren hem ABD hem de küresel anlamda elektrikli otomobillerinin fiyatlarında önemli indirimlere gitmişti. Fiyat indirimleriyle ABD’deki teşviklere dahil olan otomobil üreticisi böylece yüksek talebin kilidini açmıştı. Şimdi bunların meyveleri toplanıyor.

    Tesla rekorlara doymuyor

    Tesla tarafından yapılan açıklamaya göre firma yılın ilk üç ayını içine alan birinci çeyreğinde toplamda 422.875 adet araç satışı gerçekleştirdi. Aynı dönemde ayrıca 440.808 adet de araç üretimi yapıldı. Her ikisi de Tesla tarihinin yeni rekorları konumuna sahip. Tesla, geçen yıl bu zamanlarda açıkladığı 310.048 adet teslimata göre yüzde 36'lık bir artışı elde etmiş durumda. Ayrıca, 2022'nin son çeyreğinde bildirdiği 405.278 adet teslimata göre de yüzde dört artış söz konusu.

    Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Model 3 ve Model Y, 2023'ün ilk çeyreğinde Tesla'nın satışlarının büyük çoğunluğunu oluşturdu. Her iki aracın toplam satış adedi ise 412.180 olarak gerçekleşti. Daha pahalı olan ve üst seviyeye hitap eden Model S ve Model X araçlar ise 10.695 satışa imza attı. Ancak her iki modelde de çeyrek bazda önemli bir düşüş var. Bunun nedeni muhtemelen mevcut ekonomik koşullar nedeniyle azalan talep olabilir. Tesla, birkaç ay içinde tüm araçlarının fiyatlarında radikal indirimlere gitmişti. Görünüşe göre firma kar marjından ziyade satış hedeflerine ve talebi yüksek tutmaya odaklanmış. Finansal anlamda bunun sonuçlarının ne olduğunu yakında göreceğiz.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 23 saat önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 2 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 4 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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