Tesla Arcade ile araç içinde artık “Fallout Shelter” oynamak mümkün

Fallout Shelter mobilde ve bilgisayarda popüler serinin farklı bir açıdan bakışla uyarlaması olarak oldukça dikkat çekmişti. Tesla’nın yeni 2020.20 yazılım güncellemesi ile birlikte araç içerisinde bu oyunu oynamak artık mümkün.

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Nükleer savaş sonrası dönemde yok olmuş bir dünyada geçen ve insanların bir kasada hayatlarını sürdürdüğü oyunu elektrikli Tesla içinde oynamak da atmosfere girmeye yardımcı olacaktır.

Tesla araçlarda ayrıca oyun kontrolcüsü desteği olsa da Fallout Shelter’ın yüklenen sürümü sadece dokunmatik ekranla çalışıyor.

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Güncelleme ile Fallout Shelter dışında araç kullanımda değilken direksiyonu kullanarak videoyu durdurma, başlatma ve ileri-geri sarma özelliği de eklendi.

https://teslascope.com/teslapedia/software/2020.20

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