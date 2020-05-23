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    Tesla Arcade ile araç içinde artık “Fallout Shelter” oynamak mümkün

    Tesla'nın araçları içerisinde yer alan ve aracı kontrol etmekte hemen hemen her şeyi yapabilen büyük tablet, oyun ve videolar için de kullanışlı. Bu oyunlara son eklenen Fallout Shelter oldu.
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    Oyunlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Fallout Shelter mobilde ve bilgisayarda popüler serinin farklı bir açıdan bakışla uyarlaması olarak oldukça dikkat çekmişti. Tesla’nın yeni 2020.20 yazılım güncellemesi ile birlikte araç içerisinde bu oyunu oynamak artık mümkün.

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    Nükleer savaş sonrası dönemde yok olmuş bir dünyada geçen ve insanların bir kasada hayatlarını sürdürdüğü oyunu elektrikli Tesla içinde oynamak da atmosfere girmeye yardımcı olacaktır. 

    Tesla araçlarda ayrıca oyun kontrolcüsü desteği olsa da Fallout Shelter’ın yüklenen sürümü sadece dokunmatik ekranla çalışıyor. 

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen ID elektrikli araçlarını sadece internet üzerinden satacak"

    Güncelleme ile Fallout Shelter dışında araç kullanımda değilken direksiyonu kullanarak videoyu durdurma, başlatma ve ileri-geri sarma özelliği de eklendi.



    https://teslascope.com/teslapedia/software/2020.20 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 23 dk.
    Çok eğlenceli bir mobil oyun oynamayan varsa denesin.
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