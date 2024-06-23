Tesla bu yıl işçilerinin %14'ünün görevine son verdi

CNBC'nin yayınladığı bilgilere göre rakamlar şirketin kesin bordro verilerine değil, 17 Haziran itibariyle Tesla'nın tüm çalışanlarına yönelik e-posta listesindeki kişi sayısına dayanıyor. O gün Tesla CEO'su Elon Musk tüm çalışanlara bir e-posta göndererek "önümüzdeki birkaç hafta içinde Tesla'nın olağanüstü performans için hisse senedi opsiyonları vermek üzere kapsamlı bir inceleme yapacağını" bildirdi.
Yeni bir işten çıkarma dalgası gelebilir
Tesla'nın 2023 dördüncü çeyrek raporu, şirketin Aralık ayı sonunda dünya çapında 140.473 çalışanı olduğunu gösteriyor. Bu rakam kadrolu ve saat ücretli çalışanları kapsıyor. CNBC'ye göre bu, 2023'ün sonundan bu yana Tesla'nın tüm personel sayısını en az %14 oranında azalttığı anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.