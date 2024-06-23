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Tam Boyutta Gör Otomobil üreticisi Tesla, bu yıl küresel personel sayısında önemli bir azalma gerçekleştirdi. CNBC'ye göre bu sayı, geçici işçiler de dahil olmak üzere %14'ten fazla düşüşle 121.000 seviyesine düştü.

Elon Musk: Gelecekte telefon olmayacak 5 gün önce eklendi

CNBC'nin yayınladığı bilgilere göre rakamlar şirketin kesin bordro verilerine değil, 17 Haziran itibariyle Tesla'nın tüm çalışanlarına yönelik e-posta listesindeki kişi sayısına dayanıyor. O gün Tesla CEO'su Elon Musk tüm çalışanlara bir e-posta göndererek "önümüzdeki birkaç hafta içinde Tesla'nın olağanüstü performans için hisse senedi opsiyonları vermek üzere kapsamlı bir inceleme yapacağını" bildirdi.

Yeni bir işten çıkarma dalgası gelebilir

Tesla'nın 2023 dördüncü çeyrek raporu, şirketin Aralık ayı sonunda dünya çapında 140.473 çalışanı olduğunu gösteriyor. Bu rakam kadrolu ve saat ücretli çalışanları kapsıyor. CNBC'ye göre bu, 2023'ün sonundan bu yana Tesla'nın tüm personel sayısını en az %14 oranında azalttığı anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Bir Tesla çalışanı CNBC'ye yaptığı açıklamada, şirket çalışanlarının 2. çeyrek sonuçlarının zayıf olması durumunda yeni bir işten çıkarma dalgasını tetikleme korkularının arttığını söyledi. Tesla'nın 2. çeyrek mali raporunu Temmuz ayının ilk haftasında açıklaması bekleniyor.

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Tesla bu yıl işçilerinin %14'ünün görevine son verdi