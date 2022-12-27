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    Tesla, Cybertruck aracının SUV versiyonunu yapabilir

    Tesla’nın elektrikli kamyoneti Cybertruck’ın 2023 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak Tesla, ilerleyen dönemlerde bir Cybertruck SUV modeliyle de karşımıza çıkabilir.
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    Tesla, Cybertruck aracının SUV versiyonunu yapabilir Tam Boyutta Gör
    Tesla, Cybertruck elektrikli kamyonetini seri üretime sokmaya hazırlanırken, elektrikli otomobilin daha şimdiden üç sıra koltuklu bir SUV modeli üzerinde konuşulmaya başlandı. Hatta Cybertruck SUV modelinin nasıl görüneceğine dair çizimler bile yapılmış durumda.

    Cybertruck SUV bir noktada gerçek olabilir

    Tesla, Cybertruck aracının SUV versiyonunu yapabilir Tam Boyutta Gör
    Cybertruck, Tesla için halen daha çok genç bir platform ve muhtemelen piyasaya çıktığında oldukça popüler bir model haline gelecek. Zira şimdiden 1,5 milyondan fazla ön sipariş alınmış vaziyette. Tesla’nın genel ilerleyişine baktığımızda Cybertruck, firmanın bir süre odağında olacak diyebiliriz. Bildiğiniz üzere Tesla şimdiye kadar her zaman yeni araç platformlarında SUV versiyonlarını da piyasaya sürdü. Model S’in ardından Model X ve Model 3’ün ardında da Model Y modelinin gelmesi de bunun göstergesi.

    Elektrikli kamyonet üreticilerinden Rivian, R1T modelini temel alan R1S SUV’u piyasaya sürmüştü. Bu nedenle, Tesla'nın sonunda benzer bir yoldan gitmesi ve Cybertruck'ın bir SUV versiyonunu yapmaya çalışması muhtemel görünüyor. Hatta SAAW'den Scott Stewart, Tesla Cybertruck'ın bir SUV olarak iç tasarımının nasıl görünebileceğini gösteren birkaç çizimi de yayınlamış durumda.

    Üç sıra koltuklu olabilir

    Tesla, Cybertruck aracının SUV versiyonunu yapabilir Tam Boyutta Gör
    Bu çizimlerde daha dolu bir iç kabin dikkatimizi çekerken bu kabine üçüncü bir koltuk sırasının eklendiğini görüyoruz. Üçüncü sıraya sahip elektrikli araç seçeneği pek yok. Tesla bu seçeneği sunan bazı firmalardan ancak bu tip Model X için en az 115.000 dolar ödemek gerekiyor.

    Dolayısıyla olası bir Cybertruck SUV, kalabalık aileler için oldukça iyi bir seçenek olabilir. Hatta ve hatta, bu araç ticari amaçlar (taksi gibi) için de çekici bir seçenek haline gelebilir. Tesla’nın böyle bir planının olup olmadığı belli değil ancak eğer olacaksa da muhtemelen 2025’ten önce piyasaya çıkması pek muhtemel görünmüyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 8 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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