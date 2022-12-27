Tesla, Cybertruck aracının SUV versiyonunu yapabilir

Elektrikli kamyonet üreticilerinden Rivian, R1T modelini temel alan R1S SUV’u piyasaya sürmüştü. Bu nedenle, Tesla'nın sonunda benzer bir yoldan gitmesi ve Cybertruck'ın bir SUV versiyonunu yapmaya çalışması muhtemel görünüyor. Hatta SAAW'den Scott Stewart, Tesla Cybertruck'ın bir SUV olarak iç tasarımının nasıl görünebileceğini gösteren birkaç çizimi de yayınlamış durumda.
Üç sıra koltuklu olabilir
Dolayısıyla olası bir Cybertruck SUV, kalabalık aileler için oldukça iyi bir seçenek olabilir. Hatta ve hatta, bu araç ticari amaçlar (taksi gibi) için de çekici bir seçenek haline gelebilir. Tesla’nın böyle bir planının olup olmadığı belli değil ancak eğer olacaksa da muhtemelen 2025’ten önce piyasaya çıkması pek muhtemel görünmüyor.
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d