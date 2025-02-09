Galaxy S25 Edge’in ilk görüntüleri herkesi yanıltmış olabilir!

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Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S25 Edge, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Önceki sızıntılar, cihazın yanlış bir tasarımla yansıtıldığını ortaya koyarken, son bilgiler nihai versiyonun çok daha ince ve farklı bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

Gelen raporlara göre, Samsung iki farklı prototip geliştirdi. İlk sızıntılarda görülen model, üç kameralı ve kalın bir tasarıma sahipti. Ancak Samsung, nihai olarak daha ince ve yalnızca iki kameralı bir modeli tercih etti. Bu değişiklik, daha önce paylaşılan render görüntülerini geçersiz kıldı. Son verilere göre, cihazın ölçüleri 158.2 x 75.5 x 5.84 mm olacak. Oldukça ince bir yapıya sahip olmasına rağmen, belirgin bir kamera çıkıntısı bulunuyor. Ancak Samsung, bu çıkıntıyı çerçeveye uyumlu hale getirerek görsel olarak daha estetik bir çözüm sundu.

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Galaxy S25 Edge’in kamera sisteminde 200 MP HP2 ana sensör ve 12 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Telefoto kamera yerine, Samsung’un yüksek çözünürlüklü ana sensörle yazılımsal yakınlaştırmaya yöneldiği belirtiliyor.

Ekran tarafında cihaz, 120Hz yenileme hızına sahip LTPO OLED panelle geliyor. 2600 nit parlaklık sunan ekran, Armor Aluminium çerçeve ve Gorilla Glass Victus 2 korumasıyla güçlendirilmiş. Donanım cephesinde ise Snapdragon 8 Elite işlemciye, 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanına yer verilmesi bekleniyor. 3.900 mAh kapasiteli bataryanın 25W kablolu ve kablosuz şarj desteklediği belirtiliyor.

Samsung’un Galaxy S25 Edge modelini Nisan veya Mayıs 2025’te tanıtması bekleniyor. Yeni detaylar ortaya çıktıkça, cihazın sunduğu özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek mümkün olacak.

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