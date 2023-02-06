Tam Boyutta Gör Elon Musk tarafından yaklaşık dört yıl önce tanıtılan Tesla Cybertruck, fütüristik tasarımıyla büyük bir ilgi toplamıştı. 2021 yılında piyasaya sürülmesi beklenen ancak birçok kez ertelenen araç, günümüzde ise hala merak uyandırmaya devam ediyor. Bugün Teslaconomics, Cybertruck'ın arka aks yönlendirme sistemine sahip olacağını gösteren yeni bir video paylaştı.

Tesla Cybertruck, arka aks yönlendirme sistemi ile geliyor

Günümüzde Mercedes ve Audi dahil olmak üzere birçok otomobil üreticisi tarafından kullanılan arka aks yönlendirme sistemi, araçların daha küçük bir dönüş yarıçapına sahip olmasını sağlıyor. Böylece arka tekerleklerin desteğiyle daha hassas bir dönüş imkânı sunan bu teknoloji, görünüşe göre Cybertruck’a da eşlik edecek.

Arka aks yönlendirme sistemine ek olarak Cybertruck modelinde görülecek bir diğer değişiklik de elektronik donanımda olacak. Tesla'nın tam otonom sürüş yazılımı şu anda Hardware 3 adı verilen donanım üzerinde çalışıyor. Cybertruck ise geçen yıl başlatılan 4. versiyon ile birlikte piyasaya sürülecek.

Tesla Cybertruck seri üretimi 2024’e kadar gerçekleşmeyecek 1 hf. önce eklendi

Ayrıca Tesla, Cybertruck Beta prototiplerinden oluşan yeni bir filo oluşturduğunu da doğruladı. Videoda görüntülenen modelin ise bir beta prototip olup olmadığı ne yazık ki bilinmiyor. Sızıntılara göre Cybertruck'ın seri üretimi 2023 yılında başlayacak. Bu bağlamda Tesla'nın yıllık 250 bin adet üretim hedefi bulunuyor.

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Tesla Cybertruck için yeni sürüş görüntüleri paylaşıldı