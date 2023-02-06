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    Tesla Cybertruck için yeni sürüş görüntüleri paylaşıldı

    Kısa süre önce test aşamasında görüntülenen Tesla Cybertruck için yeni bir video paylaşıldı. Merakla beklenen elektrikli Pick-up modeli, arka aks yönlendirme sistemine sahip olacak.
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    Tesla Cybertruck için yeni sürüş görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk tarafından yaklaşık dört yıl önce tanıtılan Tesla Cybertruck, fütüristik tasarımıyla büyük bir ilgi toplamıştı. 2021 yılında piyasaya sürülmesi beklenen ancak birçok kez ertelenen araç, günümüzde ise hala merak uyandırmaya devam ediyor. Bugün Teslaconomics, Cybertruck'ın arka aks yönlendirme sistemine sahip olacağını gösteren yeni bir video paylaştı. 

    Tesla Cybertruck, arka aks yönlendirme sistemi ile geliyor

    Günümüzde Mercedes ve Audi dahil olmak üzere birçok otomobil üreticisi tarafından kullanılan arka aks yönlendirme sistemi, araçların daha küçük bir dönüş yarıçapına sahip olmasını sağlıyor. Böylece arka tekerleklerin desteğiyle daha hassas bir dönüş imkânı sunan bu teknoloji, görünüşe göre Cybertruck’a da eşlik edecek.

    Arka aks yönlendirme sistemine ek olarak Cybertruck modelinde görülecek bir diğer değişiklik de elektronik donanımda olacak. Tesla'nın tam otonom sürüş yazılımı şu anda Hardware 3 adı verilen donanım üzerinde çalışıyor. Cybertruck ise geçen yıl başlatılan 4. versiyon ile birlikte piyasaya sürülecek.

    Ayrıca Tesla, Cybertruck Beta prototiplerinden oluşan yeni bir filo oluşturduğunu da doğruladı. Videoda görüntülenen modelin ise bir beta prototip olup olmadığı ne yazık ki bilinmiyor. Sızıntılara göre Cybertruck'ın seri üretimi 2023 yılında başlayacak. Bu bağlamda Tesla'nın yıllık 250 bin adet üretim hedefi bulunuyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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