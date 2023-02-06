Tesla Cybertruck için yeni sürüş görüntüleri paylaşıldı

Tesla Cybertruck, arka aks yönlendirme sistemi ile geliyor
Günümüzde Mercedes ve Audi dahil olmak üzere birçok otomobil üreticisi tarafından kullanılan arka aks yönlendirme sistemi, araçların daha küçük bir dönüş yarıçapına sahip olmasını sağlıyor. Böylece arka tekerleklerin desteğiyle daha hassas bir dönüş imkânı sunan bu teknoloji, görünüşe göre Cybertruck’a da eşlik edecek.
Arka aks yönlendirme sistemine ek olarak Cybertruck modelinde görülecek bir diğer değişiklik de elektronik donanımda olacak. Tesla'nın tam otonom sürüş yazılımı şu anda Hardware 3 adı verilen donanım üzerinde çalışıyor. Cybertruck ise geçen yıl başlatılan 4. versiyon ile birlikte piyasaya sürülecek.
Ayrıca Tesla, Cybertruck Beta prototiplerinden oluşan yeni bir filo oluşturduğunu da doğruladı. Videoda görüntülenen modelin ise bir beta prototip olup olmadığı ne yazık ki bilinmiyor. Sızıntılara göre Cybertruck'ın seri üretimi 2023 yılında başlayacak. Bu bağlamda Tesla'nın yıllık 250 bin adet üretim hedefi bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?