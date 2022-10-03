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    Tesla çılgın simülasyonu ile yeni nesil oyunları hedefliyor

    Tesla mühendisleri yapımı haftalar süren simülasyon geliştirme çalışmalarını dakikalara sığdıracak yeni bir yöntem buldu. Bunun sektörde bir devrim yapması bekleniyor. 
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    Tesla
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    AI  Day 2022 etkinliğinde tanıttığı Optimus adındaki insansı robotları tartışma konusu olan Elon Musk oyun dünyası için de bir sürpriz hazırladı. Tanıtılan yeni simülasyon teknolojisi oyun hazırlama sürelerini azaltıyor.

    Tesla simülasyon teknolojisi nedir?

    Belirli olayların veya mekânların simülasyonu oyunlar için önemli olduğu kadar yapay zekâyı eğitmek için de önemli. Mühendisler gerekli simülasyon ortamlarını oluşturabilmek için 2 haftadan fazla bir süre harcıyor. Tesla ise burada devreye giriyor. Yeni simülasyon oluşturma teknolojisi sadece 5 dakikada karmaşık tasarımların ortaya çıkmasını sağlıyor.

    Elon Musk’ın sosyal medya yazışmalarından anlaşıldığı kadarıyla Tesla araçlarının yolculuk esnasında topladığı verilerle bir şehri doğrudan simülasyona aktarabilmek mümkün olacak. Bu da GTA gibi açık dünya oyunlarında çağ atlamak anlamına geliyor. Elbette Tesla’nın kendi otomatik pilotunu eğitmek için de bu simülasyon teknolojisi büyük işe yarayacak.

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