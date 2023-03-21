Tesla Model 3'e devasa vagon tekerlekleri takıldı! İşte video

Tesla Model'e 3 metre uzunluğunda tekerlekler takıldı
Günümüzde özellikle Youtube'da şaşıtıcı modifiyeler ile karşılaşıyoruz. Ancak Tesla Model 3 gibi elektrikli bir araçta gerçekleştirilen yeni projenin gerçekten ilginç olduğunu belirtmemiz gerek. Bununla birlikte paylaşılan videoda WhistinDiesel, Tesla Model 3'ü test ederek Tesla'nın araçlarıyla ilgili tüm iddialarını karşılayıp karşılamadığını görmek istediğini söylüyor.
Videonun yarısında ise yeni modifiyenin en ilginç kısmına geliyoruz. Benzinlikte görenleri şaşkına çeviren modifiyeli araç, bir vinç yardımıyla tamamen ters çevriliyor. Bu testte Model 3'ün başarılı bir şekilde çalışmaya devam ettiğini görüyoruz. Ancak yeni proje, yokuş aşağı gitmek pek de iyi sonuç vermiyor. Ayrıca kanaldaki önceki videoları izlediyseniz, Detwiler'in bu konsepti daha önce başka arabalarda test ettiğini de belirtelim.
Elon Musk veya Tesla, paylaşılmasından bu yana şimdiden 3 milyondan fazla izlenme toplayan videoya henüz tepki vermedi. Öte yandan Elon Musk'ın fütüristik tasarımlara olan merakını düşünürsek, Tesla CEO'sundan yanıtın gecikmeyeceğini düşünüyoruz. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)