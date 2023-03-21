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    Tesla Model 3'e devasa vagon tekerlekleri takıldı! İşte video

    Ünlü youtuber WhistlinDiesel, Tesla Model 3'ü üç metre uzunluğunda vagon tekerlekleri ile test etti. İşte modifiyeli elektrikli aracın ezber bozan tasarımı.    
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    Tesla Model 3'e devasa vagon tekerlekleri takıldı! İşte video Tam Boyutta Gör
    Sıra dışı araç modifiyeleri ile tanınan ünlü youtuber WhistlinDiesel, şimdi de Tesla Model 3 için ezber bozan bir projeye imza attı. Tesla Model 3'e üç metre uzunluğunda vagon tekerlekleri ekleyen youtuber, aracı zorlayıcı testlerden geçirdi. Gelin paylaşılan videoya hep beraber bakalım.  

    Tesla Model'e 3 metre uzunluğunda tekerlekler takıldı

    Günümüzde özellikle Youtube'da şaşıtıcı modifiyeler ile karşılaşıyoruz. Ancak Tesla Model 3 gibi elektrikli bir araçta gerçekleştirilen yeni projenin gerçekten ilginç olduğunu belirtmemiz gerek. Bununla birlikte paylaşılan videoda WhistinDiesel, Tesla Model 3'ü test ederek Tesla'nın araçlarıyla ilgili tüm iddialarını karşılayıp karşılamadığını görmek istediğini söylüyor.

    Videonun yarısında ise yeni modifiyenin en ilginç kısmına geliyoruz. Benzinlikte görenleri şaşkına çeviren modifiyeli araç, bir vinç yardımıyla tamamen ters çevriliyor. Bu testte Model 3'ün başarılı bir şekilde çalışmaya devam ettiğini görüyoruz. Ancak yeni proje, yokuş aşağı gitmek pek de iyi sonuç vermiyor. Ayrıca kanaldaki önceki videoları izlediyseniz, Detwiler'in bu konsepti daha önce başka arabalarda test ettiğini de belirtelim. 

    Elon Musk veya Tesla, paylaşılmasından bu yana şimdiden 3 milyondan fazla izlenme toplayan videoya henüz tepki vermedi. Öte yandan Elon Musk'ın fütüristik tasarımlara olan merakını düşünürsek, Tesla CEO'sundan yanıtın gecikmeyeceğini düşünüyoruz. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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