Tam Boyutta Gör Sıra dışı araç modifiyeleri ile tanınan ünlü youtuber WhistlinDiesel, şimdi de Tesla Model 3 için ezber bozan bir projeye imza attı. Tesla Model 3'e üç metre uzunluğunda vagon tekerlekleri ekleyen youtuber, aracı zorlayıcı testlerden geçirdi. Gelin paylaşılan videoya hep beraber bakalım.

Tesla Model'e 3 metre uzunluğunda tekerlekler takıldı

Günümüzde özellikle Youtube'da şaşıtıcı modifiyeler ile karşılaşıyoruz. Ancak Tesla Model 3 gibi elektrikli bir araçta gerçekleştirilen yeni projenin gerçekten ilginç olduğunu belirtmemiz gerek. Bununla birlikte paylaşılan videoda WhistinDiesel, Tesla Model 3'ü test ederek Tesla'nın araçlarıyla ilgili tüm iddialarını karşılayıp karşılamadığını görmek istediğini söylüyor.

Videonun yarısında ise yeni modifiyenin en ilginç kısmına geliyoruz. Benzinlikte görenleri şaşkına çeviren modifiyeli araç, bir vinç yardımıyla tamamen ters çevriliyor. Bu testte Model 3'ün başarılı bir şekilde çalışmaya devam ettiğini görüyoruz. Ancak yeni proje, yokuş aşağı gitmek pek de iyi sonuç vermiyor. Ayrıca kanaldaki önceki videoları izlediyseniz, Detwiler'in bu konsepti daha önce başka arabalarda test ettiğini de belirtelim.

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Elon Musk veya Tesla, paylaşılmasından bu yana şimdiden 3 milyondan fazla izlenme toplayan videoya henüz tepki vermedi. Öte yandan Elon Musk'ın fütüristik tasarımlara olan merakını düşünürsek, Tesla CEO'sundan yanıtın gecikmeyeceğini düşünüyoruz. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.

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Tesla Model 3'e devasa vagon tekerlekleri takıldı! İşte video