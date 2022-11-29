Tesla Model 3 yeniden tasarlanıyor! Üretim maliyeti düşecek

Yeni Model 3 2023 yılında geliyor
Tesla Model 3 yenilenmesinin hem üretim maliyetlerini düşüreceği hem de beş yaşında olan elektrikli sedan aracın cazibesini arttıracağı bildiriliyor. Bununla birlikte yenilenen modelde daha az iç bileşene yer verilirken, tasarımın geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Model S'i temel alması bekleniyor.
Ayrıca konuya yakın kaynaklar, yeni elektrikli sedan tasarımının dış ve şanzıman performansında da bazı değişiklikler içerebileceğini söylüyor. Bilindiği üzere yaklaşık beş yıldır piyasada olan Model 3, dünya çapında Model Y'nin gerisinde kalsa da önemli bir satış başarısına imza attı. Daha ucuz ve daha çekici bir Model 3'ün, Tesla’nın pazar payını daha da arttıracağını söyleyebiliriz.
Yeni aracın, Tesla'nın Şanghay ve Kaliforniya'daki fabrikalarında 2023'ün üçüncü çeyreğinde üretime girmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam