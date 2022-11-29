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    Tesla Model 3 yeniden tasarlanıyor! Üretim maliyeti düşecek

    Elektrikli araçlar söz konusu olduğunda akla ilk gelen isimlerden biri olan Tesla, Highland kod adına sahip olan yeni bir Model 3 üzerinde çalışıyor. İşte detaylar
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    Tesla Model 3 yeniden tasarlanıyor! Üretim maliyeti düşecek Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl yeni Model X ve yeniden tasarlanan Model S araçlarını tanıtan Tesla, gözünü şimdi de 2017 yılında piyasaya sürülen Model 3'e çevirdi. Routers tarafından bildirilenlere göre otomotiv devi, Highland kod adına sahip olan yeni bir Model 3 üzerinde çalışıyor.

    Yeni Model 3 2023 yılında geliyor

    Tesla Model 3 yenilenmesinin hem üretim maliyetlerini düşüreceği hem de beş yaşında olan elektrikli sedan aracın cazibesini arttıracağı bildiriliyor. Bununla birlikte yenilenen modelde daha az iç bileşene yer verilirken, tasarımın geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Model S'i temel alması bekleniyor.

    Ayrıca konuya yakın kaynaklar, yeni elektrikli sedan tasarımının dış ve şanzıman performansında da bazı değişiklikler içerebileceğini söylüyor. Bilindiği üzere yaklaşık beş yıldır piyasada olan Model 3, dünya çapında Model Y'nin gerisinde kalsa da önemli bir satış başarısına imza attı.  Daha ucuz ve daha çekici bir Model 3'ün, Tesla’nın pazar payını daha da arttıracağını söyleyebiliriz. 

    Yeni aracın, Tesla'nın Şanghay ve Kaliforniya'daki fabrikalarında 2023'ün üçüncü çeyreğinde üretime girmesi bekleniyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    gun 2 dakika önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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