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    Tesla Model Y sürücüsü aracını geri viteste unuttu ama yine de yarışı kazandı

    Tesla Model Y ve Mercedes AMG SUV arasında gerçekleşen drag yarışında, Model Y sürücüsü aracını geri viteste unuttu ve yarışa geriden başladı. Ancak arayı hızla kapatıp yarışı kazandı. İşte o anlar:
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    Tesla Model Y geriden başlayıp yarışı kazandı Tam Boyutta Gör
    Drag yarışlarının konsepti oldukça basit. İki araç sıralanır ve aynı anda fırlatılır ve belirlenmiş bir işareti daha hızlı geçen yarışı kazanır. Ancak her milisaniyenin önemli olduğu drag yarışlarını çok heyecanlı kılan da bu basitlik olduğunu belirtelim.

    Geri viteste unuttu ama yine de kazandı

    YouTube'da Wheels Plus kanalında yayınlanan ve iki aracın mücadelesini gösteren bir videoda görüldüğü üzere, Tesla Model Y sürücüsünün Mercedes AMG SUV ile yarışından önce çizgiyi aştığı görülüyor. Model Y sürücüsü geri geri giderek iki aracın aynı yerden başlamasını sağladı.

    Tesla sürücüsünün, aracını geri viteste unutarak büyük bir hata yapması üzerine yarışı kazanamayacağını düşünenler oldu ama yine de yarışı kazandı.

    Kaynakça https://www.techregister.co.uk/tesla-model-y-vs-mercedes-amg-gle-63-s/ https://www.teslarati.com/tesla-model-y-drag-race-worst-driver-reverse-wins-video/
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