Tesla Model Y sürücüsü aracını geri viteste unuttu ama yine de yarışı kazandı

Tam Boyutta Gör Drag yarışlarının konsepti oldukça basit. İki araç sıralanır ve aynı anda fırlatılır ve belirlenmiş bir işareti daha hızlı geçen yarışı kazanır. Ancak her milisaniyenin önemli olduğu drag yarışlarını çok heyecanlı kılan da bu basitlik olduğunu belirtelim.

Geri viteste unuttu ama yine de kazandı

YouTube'da Wheels Plus kanalında yayınlanan ve iki aracın mücadelesini gösteren bir videoda görüldüğü üzere, Tesla Model Y sürücüsünün Mercedes AMG SUV ile yarışından önce çizgiyi aştığı görülüyor. Model Y sürücüsü geri geri giderek iki aracın aynı yerden başlamasını sağladı.

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Tesla sürücüsünün, aracını geri viteste unutarak büyük bir hata yapması üzerine yarışı kazanamayacağını düşünenler oldu ama yine de yarışı kazandı.

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Tesla Model Y geriden başlayıp yarışı kazandı