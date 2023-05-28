Tesla Model Y sürücüsü aracını geri viteste unuttu ama yine de yarışı kazandı

Geri viteste unuttu ama yine de kazandı
YouTube'da Wheels Plus kanalında yayınlanan ve iki aracın mücadelesini gösteren bir videoda görüldüğü üzere, Tesla Model Y sürücüsünün Mercedes AMG SUV ile yarışından önce çizgiyi aştığı görülüyor. Model Y sürücüsü geri geri giderek iki aracın aynı yerden başlamasını sağladı.
Tesla sürücüsünün, aracını geri viteste unutarak büyük bir hata yapması üzerine yarışı kazanamayacağını düşünenler oldu ama yine de yarışı kazandı.Kaynakça https://www.techregister.co.uk/tesla-model-y-vs-mercedes-amg-gle-63-s/ https://www.teslarati.com/tesla-model-y-drag-race-worst-driver-reverse-wins-video/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)