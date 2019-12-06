Tesla Model Y üretimi beklenenden daha erken başlayabilir

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Tesla, bu yılın başlarında Model Y adlı kompakt SUV tanıtırken, iirket CEO'su Elon Musk aracın 2020 sonunda üretime gireceğini söylemişti. Şimdi ise Model Y üretiminin beklenenden çok daha erken başlayabileceği bildirildi.

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Deutsche Bank tarafından yapılan yeni bir araştırma, Tesla Model Y üretiminin 2020 yılının başlarında başlayabileceğini ortaya koydu. Bu da ilk teslimatların 2020'nin birinci çeyreğinde gerçekleşebileceği anlamına geliyor.

Tesla parça siparişlerini hızlandırdı

En son haberlere göre, Tayvan'daki Tesla tedarikçileri Model Y'de kullanılacak parçalar için "siparişleri hızlandırmış" durumdalar. Deutsche Bank'ın kıdemli otomobil analisti Emmanuel Rosner, CNBC'ye verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

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"Tayvan'daki Model Y parça tedarikçilerinden gelen bilgiler, Tesla'nın siparişlerinin beklenenden çok daha erken teslim edilmesini talep ettiğini iddia ediyor. Tayvanlı tedarikçiler Tesla'nın seri üretime planlanan tarihten altı ay önce geçmek için siparişleri hızlandırıdığını belirtiyor."

Bu açıklamalar Model Y'nin gelecek yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. Tesla daha önceki dönemlerde teslimat tarilerini karşılama konusunda büyük sıkıntı yaşamıştı. Şirket Model Y üretimine beklenenden daha erken başlamayı başarırsa, hanesine önemli bir artı yazdıracak.