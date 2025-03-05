Tesla'nın Avrupa'daki düşüşü Şubat'ta da devam etti: İşte rakamlar

Avrupa'da Şubat verilerini yayınlayan 9 ülkenin rakamlarına göre Tesla, geçtiğimiz senenin aynı ayına göre %43,5 düşüşle 12,153 araç teslimatı gerçekleştirdi. Ocak ayına göre satışlarda iki kata yakın artış olsa da, satışlar geçtiğimiz seneye göre hala çok düşük seyrediyor.
Almanya'da %70 düşüş!
Özellikle Almanya satışlarındaki düşüş dikkat çekici. Geçtiğimiz sene Şubat'ta ülkede 6.000'den fazla araç teslim eden Tesla, bu sene sadece 1.429 araç teslimatı gerçekleştirebildi. Bu da %70'lik bir düşüş demek.
Tesla'nın Avrupa'da satışlarını arttırabildiği tek ülke Birleşik Krallık. Ülkede Şubat'ta 3.851 araç teslim eden şirket, geçtiğimiz seneye göre satışlarını %7,7 arttırmayı başardı.
|Ülke
|Şubat 25
|Şubat 24
|Ocak 25
|Ocak 24
|Yıldan yıla değişim
|Almanya
|1,429
|6,038
|1,277
|3,150
|-70.6%
|Birleşik Krallık
|3,851
|3,192
|1,293
|1,581
|+7.7%
|Fransa
|2,395
|3,244
|1,141
|3,118
|-44.4%
|Hollanda
|983
|1,287
|926
|1,610
|-34.1%
|Norveç
|917
|1,777
|663
|1,109
|-45.3%
|İspanya
|909
|1,020
|269
|1,094
|-44.4%
|İsveç
|613
|1,064
|394
|730
|-43.9%
|Danimarka
|509
|1,086
|451
|763
|-48.1%
|Portekiz
|547
|1,155
|380
|551
|-45.0%
|Toplam
|12,153
|19,863
|6,794
|13,706
|-43.5%
Satışların düşük olmasının önemli bir sebebi, yeni Model Y'nin satışa çıkması dolayısıyla, eski modele olan talebin düşüş göstermesi. Güncellenmiş Model Y, Ocak ayının sonunda Avrupa'da satışa çıktı, dolayısıyla önümüzdeki aylarda satışlarda toparlanma olması muhtemel. Ancak Elon Musk'ın Avrupa siyasetine karışması ve aşırı sağ partilere olan desteği Tesla'nın satışlarına zarar vermiş görünüyor. Bunu destekleyen bir veri, Model 3 satışlarının da oldukça kötü seyrediyor olması. Model 3 satışları, Almanya'da geçtiğimiz seneye göre %40, Fransa'da %60 düşük seyrediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İzlerken gu-rur-lan-dım...
en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım