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    Tesla'nın Avrupa'daki düşüşü Şubat'ta da devam etti: İşte rakamlar

    Tesla'nın Avrupa satışlarındaki düşüş Şubat'ta da devam etti. Şirketin satışları geçtiğimiz senenin aynı ayına göre %43 düşüş gösterdi. Almanya'da ise satışlar %70 azaldı.
    Tesla'nın Avrupa'daki düşüşü Şubat'ta da devam etti Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın Avrupa satışlarındaki düşüş Şubat'ta da devam etti. Şirketin satışları geçtiğimiz senenin aynı ayına göre %43 düşüş gösterdi. Tesla'nın küresel satışları geçen yıl, son on yılda ilk defa düşüş göstermişti. Eğer şirket toparlanmazsa 2025 yılı daha da kötü geçecek gibi görünüyor.

    Avrupa'da Şubat verilerini yayınlayan 9 ülkenin rakamlarına göre Tesla, geçtiğimiz senenin aynı ayına göre %43,5 düşüşle 12,153 araç teslimatı gerçekleştirdi. Ocak ayına göre satışlarda iki kata yakın artış olsa da, satışlar geçtiğimiz seneye göre hala çok düşük seyrediyor.

    Almanya'da %70 düşüş!

    Özellikle Almanya satışlarındaki düşüş dikkat çekici. Geçtiğimiz sene Şubat'ta ülkede 6.000'den fazla araç teslim eden Tesla, bu sene sadece 1.429 araç teslimatı gerçekleştirebildi. Bu da %70'lik bir düşüş demek. 

    Tesla'nın Avrupa'da satışlarını arttırabildiği tek ülke Birleşik Krallık. Ülkede Şubat'ta 3.851 araç teslim eden şirket, geçtiğimiz seneye göre satışlarını %7,7 arttırmayı başardı. 

    Ülke Şubat 25 Şubat 24 Ocak 25 Ocak 24 Yıldan yıla değişim
    Almanya 1,429 6,038 1,277 3,150 -70.6%
    Birleşik Krallık 3,851 3,192 1,293 1,581 +7.7%
    Fransa 2,395 3,244 1,141 3,118 -44.4%
    Hollanda 983 1,287 926 1,610 -34.1%
    Norveç 917 1,777 663 1,109 -45.3%
    İspanya 909 1,020 269 1,094 -44.4%
    İsveç 613 1,064 394 730 -43.9%
    Danimarka 509 1,086 451 763 -48.1%
    Portekiz 547 1,155 380 551 -45.0%
    Toplam 12,153 19,863 6,794 13,706 -43.5%

    Satışların düşük olmasının önemli bir sebebi, yeni Model Y'nin satışa çıkması dolayısıyla, eski modele olan talebin düşüş göstermesi. Güncellenmiş Model Y, Ocak ayının sonunda Avrupa'da satışa çıktı, dolayısıyla önümüzdeki aylarda satışlarda toparlanma olması muhtemel. Ancak Elon Musk'ın Avrupa siyasetine karışması ve aşırı sağ partilere olan desteği Tesla'nın satışlarına zarar vermiş görünüyor. Bunu destekleyen bir veri, Model 3 satışlarının da oldukça kötü seyrediyor olması. Model 3 satışları, Almanya'da geçtiğimiz seneye göre %40, Fransa'da %60 düşük seyrediyor.

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    turkelvis 5 saat önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

    X
    XingO 7 saat önce

    en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım

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