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    Tesla'nın Avrupa satışları Ocak'ta dibe vurdu: Elon Musk yüzünden mi?

    Tesla'nın Avrupa satışları yılın ilk ayında %50 oranında düştü. Peki bu düşüşün sebepleri neler? Son dönemde Avrupa siyasetine karışan Elon Musk'ın söylemleri mi Tesla'yı etkiledi?
    Tesla'nın Avrupa satışları dibe vurdu: Elon Musk yüzünden mi? Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın Avrupa satışları yılın ilk ayında büyük düşüş yaşadı. Birçok kişi bu düşüşü Elon Musk'ın Avrupa siyasetine karışıp aşırı sağ partileri desteklemesine bağlıyor. Ancak düşüşteki tek etmen bu değil.

    Tesla'nın Ocak 2025'teki satış rakamlarına baktığımızda, Avrupa'nın genelinde %50'ye yakın düşüş yaşadığını görüyoruz. İspanya'da bu oran %75'e kadar çıkarken, Tesla Fransa'da %63, Almanya'da %59 düşüş yaşadı.

    Avrupa ülkelerinde Tesla'nın Ocak 2025 satış rakamları
    Ülke Ocak 2025 Ocak 2024 Değişim
    Birleşik Krallık 1,293 1,581 -18.2%
    Almanya 1,277 3,150 -59.5%
    Fransa 1,141 3,118 -63.4%
    Hollanda 926 1,610 -42.5%
    Norveç 663 1,109 -40.2%
    İspanya 269 1,094 -75.4%
    İsveç 394 730 -46.0%
    Danimarka 451 763 -40.9%
    Portekiz  380 551 -31.0%
    Toplam 6,794 13,706 -47.7%

    Son dönemde Elon Musk'ın tavırlarının Tesla'ya olan bakışı olumsuz etkilediğine yönelik birçok anket yapıldı. Örneğin, İsveç'te yapılan bir anket, nüfusun yalnızca %11'inin Tesla hakkında olumlu bir görüşe sahip olduğunu gösterdi.

    Trump'ın göreve başlamasından sonra yapılan bir Novus anketinde, 15-17 Ocak'ta yapılan benzer bir ankette %19 olan İsveçlilerin Tesla hakkında olumlu görüşe sahip olma oranı %11'e düştü. Olumsuz görüşe sahip olduklarını söyleyenlerin oranı ise %47'den %63'e yükseldi.

    Düşüşün sebepleri neler?

    Elon Musk'ın davranış ve söylemleri şüphesiz Tesla'nın satışlarını etkiliyor olsa da, burada rol oynayan tek faktör bu değil. Tesla için 1. çeyrek her zaman daha zordur çünkü, şirket yıl sonunda finansal performansını artırmak için 4. çeyrekte envanterini azaltmaya çalışır. Bu nedenle yılın ilk aylarında düşük performans gösterir. Ancak bu Ocak 2023'e göre yaşanan düşüşü açıklamıyor.

    Diğer önemli faktör, yakın zamanda tanıtılan yeni Model Y'i insanların beklemesi. Yeni model nedeniyle eski Model Y'nin üretiminin ve stoklarının düşmesi de bu azalışın nedenlerinden biri olarak görülüyor.

    Hangi sebeplerin daha baskın olduğunu şu an için bilmemiz mümkün değil ancak Avrupa'da Tesla için durumun iyi görünmediği kesin.

    Kaynakça https://electrek.co/2025/02/03/tesla-tsla-sales-are-dropping-like-a-rock-in-europe-but-its-not-just-because-of-elon-musk/ https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-sees-german-car-sales-plunge-january-2025-02-05/#:~:text=German%20road%20traffic%20agency%20KBA's,207%2C000%20vehicles%20during%20the%20month.
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