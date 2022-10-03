Tesla'nın robotu fiyasko mu? Üç kişi tarafından taşındı, kabloları açıkta, yavaş ve beceriksiz

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Associated Press, Tesla tarafından tanıtılan insansı robot Optimus'un ilk prototipinin sahnede "yavaş ve beceriksizce" yürüdüğünü yazdı. Sonra döndü ve şirketin yapay zeka etkinliğinde tezahürat yapan kalabalığa el salladı.

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Associated Press köşe yazarları Tom Crusher ve Matt O'Brien, çıplak kabloları ve elektronik aksamıyla robotun temel görevlerinin ve daha sonra üç adam tarafından sahneye getirilen (videoda 4:27'inci saniyede) yeni nesil versiyonunun, CEO Elon Musk'ın dünyayı değiştirecek insansı robot vizyonundan çok uzak olduğunu belirttiler.

Tesla CEO'su izleyicilere robotun Cuma günü gördüklerinden çok daha fazlasını yapabileceğini söyledi. Ancak uzmanlar iş adamının iddiasına şüpheyle yaklaştı. Musk'ın, Optimus'un diğer şirketler ve araştırmacılar tarafından geliştirilen robotlardan daha zeki olduğuna dair çok az kanıt sunduğunu belirttiler.

Tam bir aldatmaca

Bu nedenle gösteri, bunun "tam bir aldatmaca" olduğunu yazan yapay zeka araştırmacısı Philip Piekniewski'yi etkilemedi. Robotun düştüğünü görmenin ve nasıl çalışacağını test etmenin "iyi" olacağını, çünkü "bu şeyin gelecekte çok düşeceğini" söyledi.

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Robotik uzmanı Cynthia Yeung ise sosyal medyada "Bunların hiçbiri son teknoloji değil." diye yazdı ve "Birkaç doktora alın ve bazı robotik konferanslarına katılın." önerisinde bulundu. Yeng ayrıca Tesla'nın robotu için neden beş parmaklı bir insan eli seçtiğini sorgulayarak, start-up firmalar tarafından geliştirilen depo robotlarının iki veya üç parmaklı kavrama sistemleri veya vakum cihazları kullanmasının bir nedeni olduğunu belirtti.

Musk, Tesla'nın amacının, 20.000 doların altında, geleneksel bir otomobilin maliyetiyle karşılaştırılabilecek bir fiyata, büyük hacimlerde - belki de milyonlarca adet - "son derece yetenekli" robotlar üretmek olduğunu ifade etti.

İnsansı robot vizyonundan çok uzak

Ancak robotik uzmanları Tesla'nın, Musk'ın istediği "faydalı işleri" yapabilecek - yemek pişirmek, çimleri biçmek ya da yaşlanan büyükanneye göz kulak olmak gibi - insan benzeri ev robotlarından oluşan lejyonlar yaratmaya yakın olduğuna şüpheyle yaklaşıyor.

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Kâr amacı gütmeyen girişim Mass Robotics'in yönetici direktörü Tom Ryden, Associated Press'e verdiği bir röportajda, "Uygun fiyatlı ve kullanışlı bir robot geliştirmeye çalıştığınızda, insansı bir şekil ve boyut en iyi seçenek değildir" dedi.

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