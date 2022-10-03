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    Tesla'nın robotu fiyasko mu? Üç kişi tarafından taşındı, kabloları açıkta, yavaş ve beceriksiz

    Cuma günkü Tesla AI Day etkinliğinde tanıtılan insansı robot Optimus, yapay zeka araştırmacılarını ve robotik uzmanlarını etkilemediği gibi çok fazla da eleştiri aldı.
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    Tesla'nın sahneye üç kişi tarafından taşınan robotu fiyasko mu?
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    Associated Press, Tesla tarafından tanıtılan insansı robot Optimus'un ilk prototipinin sahnede "yavaş ve beceriksizce" yürüdüğünü yazdı. Sonra döndü ve şirketin yapay zeka etkinliğinde tezahürat yapan kalabalığa el salladı.

    Associated Press köşe yazarları Tom Crusher ve Matt O'Brien, çıplak kabloları ve elektronik aksamıyla robotun temel görevlerinin ve daha sonra üç adam tarafından sahneye getirilen (videoda 4:27'inci saniyede) yeni nesil versiyonunun, CEO Elon Musk'ın dünyayı değiştirecek insansı robot vizyonundan çok uzak olduğunu belirttiler.

    Tesla CEO'su izleyicilere robotun Cuma günü gördüklerinden çok daha fazlasını yapabileceğini söyledi. Ancak uzmanlar iş adamının iddiasına şüpheyle yaklaştı. Musk'ın, Optimus'un diğer şirketler ve araştırmacılar tarafından geliştirilen robotlardan daha zeki olduğuna dair çok az kanıt sunduğunu belirttiler.

    Tam bir aldatmaca

    Bu nedenle gösteri, bunun "tam bir aldatmaca" olduğunu yazan yapay zeka araştırmacısı Philip Piekniewski'yi etkilemedi. Robotun düştüğünü görmenin ve nasıl çalışacağını test etmenin "iyi" olacağını, çünkü "bu şeyin gelecekte çok düşeceğini" söyledi.

    Tesla'nın sahneye üç kişi tarafından taşınan robotu fiyasko mu?
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    Robotik uzmanı Cynthia Yeung ise sosyal medyada "Bunların hiçbiri son teknoloji değil." diye yazdı ve "Birkaç doktora alın ve bazı robotik konferanslarına katılın." önerisinde bulundu. Yeng ayrıca Tesla'nın robotu için neden beş parmaklı bir insan eli seçtiğini sorgulayarak, start-up firmalar tarafından geliştirilen depo robotlarının iki veya üç parmaklı kavrama sistemleri veya vakum cihazları kullanmasının bir nedeni olduğunu belirtti.

    Musk, Tesla'nın amacının, 20.000 doların altında, geleneksel bir otomobilin maliyetiyle karşılaştırılabilecek bir fiyata, büyük hacimlerde - belki de milyonlarca adet - "son derece yetenekli" robotlar üretmek olduğunu ifade etti.

    İnsansı robot vizyonundan çok uzak

    Ancak robotik uzmanları Tesla'nın, Musk'ın istediği "faydalı işleri" yapabilecek - yemek pişirmek, çimleri biçmek ya da yaşlanan büyükanneye göz kulak olmak gibi - insan benzeri ev robotlarından oluşan lejyonlar yaratmaya yakın olduğuna şüpheyle yaklaşıyor.

    Tesla'nın sahneye üç kişi tarafından taşınan robotu fiyasko mu?
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    Kâr amacı gütmeyen girişim Mass Robotics'in yönetici direktörü Tom Ryden, Associated Press'e verdiği bir röportajda, "Uygun fiyatlı ve kullanışlı bir robot geliştirmeye çalıştığınızda, insansı bir şekil ve boyut en iyi seçenek değildir" dedi.

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    anzubesti 4 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 5 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 6 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 6 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 1 hafta önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 hafta önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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    robot, Tesla ve
    5 etiket daha elon musk insansı robot Optimus Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
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