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    Anlık Bildirim

    Tesla'nın Supercharger ağı 60 bin şarj istasyonu sayısına ulaştı

    Tesla, biraz yavaşlamış olsa da Supercharger ağını dünya genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Firma tarafından yapılan son açıklamaya göre Supercharger ağı 60.000 şarj istasyonuna ulaştı.
    Tesla'nın Supercharger ağı 60 bin şarj istasyonu sayısına ulaştı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç sektörünün öncülerinden Tesla, dünya çapında 60.000 şarj noktası ile önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Tesla’nın Supercharger ağı, yalnızca dünyanın ilk küresel DC hızlı şarj ağı olmakla kalmıyor, aynı zamanda elektrikli araçların yaygınlaşmasına büyük katkı sağlayan en önemli teknolojik adımlardan biri olarak kabul ediliyor.

    Supercharger ağı "60 bin" dedi

    Tesla, kısa süre önce dünya genelindeki 60.000’inci Supercharger istasyonu kurduğunu açıkladı. Bu kilometre taşına ise Japonya’daki yeni kurulum ile ulaşıldı. Halihazırda ülkede 600 şarj istasyonu bulunuyor Tesla’nın. Tesla’nın Türkiye’de ise 8 şarj istasyonu bulunuyor.

    Özellikle Kuzey Amerika’da elektrikli araç kullanıcıları için en kapsamlı ve güvenilir şarj ağı olma özelliğini koruyan Supercharger, genişleme hızı yavaşlamış olsa da kullanım oranları hızla artıyor. Bunun nedeni ise Tesla’nın ağı yalnızca kendi araçlarına değil, giderek daha fazla sayıda Tesla dışı elektrikli araca da açması.

    Bu yıl başında Tesla CEO’su Elon Musk’ın ani bir kararla tüm şarj ekibini işten çıkarması ve ardından bazı çalışanları tekrar işe alması, şarj ağı genişlemesinin yavaşlamasına neden oldu. Ancak, bu zorluklara rağmen Tesla’nın Supercharger ağı büyümeye devam ediyor. Ayrıca, geçtiğimiz çeyrekte ağ üzerinden 1,4 teravat-saat elektrik sağladığını açıkladı. Bu veri, Tesla’nın şarj hizmetlerinin ne denli büyük bir iş alanına dönüştüğü gösteriyor.

    Tesla Türkiye Supercharger noktaları

    • Ankara, 2 Mevlana Blv.
    • Bolu, Yolçatı Köy Yolu
    • Edirne, 254 Kıyık Cd.
    • Ilgaz Çankırı, Samsun Istanbul Karayolu
    • Istanbul (Asya), No:88 Libadiye Cd.
    • O320 Akhisar, Istanbul
    • O320 Akhisar, Izmir
    • Tesla Service Ankara
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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