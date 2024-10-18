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Tam Boyutta Gör Elektrikli araç sektörünün öncülerinden Tesla, dünya çapında 60.000 şarj noktası ile önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Tesla’nın Supercharger ağı, yalnızca dünyanın ilk küresel DC hızlı şarj ağı olmakla kalmıyor, aynı zamanda elektrikli araçların yaygınlaşmasına büyük katkı sağlayan en önemli teknolojik adımlardan biri olarak kabul ediliyor.

Supercharger ağı "60 bin" dedi

Tesla, kısa süre önce dünya genelindeki 60.000’inci Supercharger istasyonu kurduğunu açıkladı. Bu kilometre taşına ise Japonya’daki yeni kurulum ile ulaşıldı. Halihazırda ülkede 600 şarj istasyonu bulunuyor Tesla’nın. Tesla’nın Türkiye’de ise 8 şarj istasyonu bulunuyor.

Özellikle Kuzey Amerika’da elektrikli araç kullanıcıları için en kapsamlı ve güvenilir şarj ağı olma özelliğini koruyan Supercharger, genişleme hızı yavaşlamış olsa da kullanım oranları hızla artıyor. Bunun nedeni ise Tesla’nın ağı yalnızca kendi araçlarına değil, giderek daha fazla sayıda Tesla dışı elektrikli araca da açması.

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Bu yıl başında Tesla CEO’su Elon Musk’ın ani bir kararla tüm şarj ekibini işten çıkarması ve ardından bazı çalışanları tekrar işe alması, şarj ağı genişlemesinin yavaşlamasına neden oldu. Ancak, bu zorluklara rağmen Tesla’nın Supercharger ağı büyümeye devam ediyor. Ayrıca, geçtiğimiz çeyrekte ağ üzerinden 1,4 teravat-saat elektrik sağladığını açıkladı. Bu veri, Tesla’nın şarj hizmetlerinin ne denli büyük bir iş alanına dönüştüğü gösteriyor.

Tesla Türkiye Supercharger noktaları

Ankara, 2 Mevlana Blv.

Bolu, Yolçatı Köy Yolu

Edirne, 254 Kıyık Cd.

Ilgaz Çankırı, Samsun Istanbul Karayolu

Istanbul (Asya), No:88 Libadiye Cd.

O320 Akhisar, Istanbul

O320 Akhisar, Izmir

Tesla Service Ankara

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Tesla'nın Supercharger ağı 60 bin şarj istasyonu sayısına ulaştı