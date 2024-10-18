Tesla'nın Supercharger ağı 60 bin şarj istasyonu sayısına ulaştı

Supercharger ağı "60 bin" dedi
Tesla, kısa süre önce dünya genelindeki 60.000’inci Supercharger istasyonu kurduğunu açıkladı. Bu kilometre taşına ise Japonya’daki yeni kurulum ile ulaşıldı. Halihazırda ülkede 600 şarj istasyonu bulunuyor Tesla’nın. Tesla’nın Türkiye’de ise 8 şarj istasyonu bulunuyor.
Özellikle Kuzey Amerika’da elektrikli araç kullanıcıları için en kapsamlı ve güvenilir şarj ağı olma özelliğini koruyan Supercharger, genişleme hızı yavaşlamış olsa da kullanım oranları hızla artıyor. Bunun nedeni ise Tesla’nın ağı yalnızca kendi araçlarına değil, giderek daha fazla sayıda Tesla dışı elektrikli araca da açması.
Bu yıl başında Tesla CEO’su Elon Musk’ın ani bir kararla tüm şarj ekibini işten çıkarması ve ardından bazı çalışanları tekrar işe alması, şarj ağı genişlemesinin yavaşlamasına neden oldu. Ancak, bu zorluklara rağmen Tesla’nın Supercharger ağı büyümeye devam ediyor. Ayrıca, geçtiğimiz çeyrekte ağ üzerinden 1,4 teravat-saat elektrik sağladığını açıkladı. Bu veri, Tesla’nın şarj hizmetlerinin ne denli büyük bir iş alanına dönüştüğü gösteriyor.
Tesla Türkiye Supercharger noktaları
- Ankara, 2 Mevlana Blv.
- Bolu, Yolçatı Köy Yolu
- Edirne, 254 Kıyık Cd.
- Ilgaz Çankırı, Samsun Istanbul Karayolu
- Istanbul (Asya), No:88 Libadiye Cd.
- O320 Akhisar, Istanbul
- O320 Akhisar, Izmir
- Tesla Service Ankara
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...