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    Anlık Bildirim

    Tesla'nın yeni güncellemesi gençlerin hoşuna gitmeyecek: Ebeveyn kontrolü geliyor

    Tesla'nın 2024.26 güncellemesi yeni özelliklerle geliyor. Genç sürücüler için hızlanmayı sınırlayan ve maksimum hızı belirleyen yeni ebeveyn kontrolleri olacak.
    Tesla'nın yeni güncellemesiyle ebeveyn kontrolü geliyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, kablosuz yazılım güncellemeleri aracılığıyla araçlarını sürekli olarak iyileştiriyor ve mevcut araçlara yeni güvenlik özellikleri getiriyor. Tesla çalışanlarına halihazırda yayınlandığı bildirilen en son 2024.26 güncellemesi, genç sürücülerin ebeveynlerine hitap edecek yeni teknolojiler içeriyor.

    Tesla'nın ebeveyn kontrolleri gençlerin ayaklarını kontrol altında tutuyor

    Yeni ebeveyn kontrolleri ebeveynlerin hızlanmayı sınırlamasına ve maksimum hızı ayarlamasına olanak tanıyacak. Bu yeni mod ile gençler onları güvende tutan sınırlamalarla araçlarını kullanabilecek. Ayrıca, ebeveyn kontrolleri ebeveynlerin ileri çarpışma uyarısı, otomatik acil frenleme ve hız sınırı uyarısı gibi önemli güvenlik özelliklerini açmasını sağlıyor.

    Ebeveyn Kontrolü şifresi olmadan herhangi bir sürücü ayarları değiştiremeyecek. Eğer genç sürücüler gecenin geç saatlerine kadar dışarıda kalırlarsa Tesla mobil uygulamasındaki Gece Yasağı özelliği aracılığıyla aracın çok geç saatlerde sürülüp sürülmediği görülebilecek.

    Ayrıca yeni güncelleme klima kontrol panelinde daha fazla kullanım kolaylığı için yeniden tasarlanacak. Sürücü telefon görüşmesi yaparken fan hızı otomatik olarak düşecek. Ek olarak araç park halindeyken Zoom toplantıları otomatik olarak tam ekrana geçecek. Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil ancak önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.theregister.com/2024/07/09/tesla_parental_controls/ https://carbuzz.com/tesla-ota-update-adding-teen-driver-safety-features/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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