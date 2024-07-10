Tesla'nın yeni güncellemesi gençlerin hoşuna gitmeyecek: Ebeveyn kontrolü geliyor

Tam Boyutta Gör Tesla, kablosuz yazılım güncellemeleri aracılığıyla araçlarını sürekli olarak iyileştiriyor ve mevcut araçlara yeni güvenlik özellikleri getiriyor. Tesla çalışanlarına halihazırda yayınlandığı bildirilen en son 2024.26 güncellemesi, genç sürücülerin ebeveynlerine hitap edecek yeni teknolojiler içeriyor.

Tesla'nın ebeveyn kontrolleri gençlerin ayaklarını kontrol altında tutuyor

Yeni ebeveyn kontrolleri ebeveynlerin hızlanmayı sınırlamasına ve maksimum hızı ayarlamasına olanak tanıyacak. Bu yeni mod ile gençler onları güvende tutan sınırlamalarla araçlarını kullanabilecek. Ayrıca, ebeveyn kontrolleri ebeveynlerin ileri çarpışma uyarısı, otomatik acil frenleme ve hız sınırı uyarısı gibi önemli güvenlik özelliklerini açmasını sağlıyor.

Ebeveyn Kontrolü şifresi olmadan herhangi bir sürücü ayarları değiştiremeyecek. Eğer genç sürücüler gecenin geç saatlerine kadar dışarıda kalırlarsa Tesla mobil uygulamasındaki Gece Yasağı özelliği aracılığıyla aracın çok geç saatlerde sürülüp sürülmediği görülebilecek.

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Ayrıca yeni güncelleme klima kontrol panelinde daha fazla kullanım kolaylığı için yeniden tasarlanacak. Sürücü telefon görüşmesi yaparken fan hızı otomatik olarak düşecek. Ek olarak araç park halindeyken Zoom toplantıları otomatik olarak tam ekrana geçecek. Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil ancak önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.

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Tesla'nın yeni güncellemesiyle ebeveyn kontrolü geliyor