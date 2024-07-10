Tesla'nın yeni güncellemesi gençlerin hoşuna gitmeyecek: Ebeveyn kontrolü geliyor

Tesla'nın ebeveyn kontrolleri gençlerin ayaklarını kontrol altında tutuyor
Yeni ebeveyn kontrolleri ebeveynlerin hızlanmayı sınırlamasına ve maksimum hızı ayarlamasına olanak tanıyacak. Bu yeni mod ile gençler onları güvende tutan sınırlamalarla araçlarını kullanabilecek. Ayrıca, ebeveyn kontrolleri ebeveynlerin ileri çarpışma uyarısı, otomatik acil frenleme ve hız sınırı uyarısı gibi önemli güvenlik özelliklerini açmasını sağlıyor.
Ebeveyn Kontrolü şifresi olmadan herhangi bir sürücü ayarları değiştiremeyecek. Eğer genç sürücüler gecenin geç saatlerine kadar dışarıda kalırlarsa Tesla mobil uygulamasındaki Gece Yasağı özelliği aracılığıyla aracın çok geç saatlerde sürülüp sürülmediği görülebilecek.
Ayrıca yeni güncelleme klima kontrol panelinde daha fazla kullanım kolaylığı için yeniden tasarlanacak. Sürücü telefon görüşmesi yaparken fan hızı otomatik olarak düşecek. Ek olarak araç park halindeyken Zoom toplantıları otomatik olarak tam ekrana geçecek. Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil ancak önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.Kaynakça https://www.theregister.com/2024/07/09/tesla_parental_controls/ https://carbuzz.com/tesla-ota-update-adding-teen-driver-safety-features/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.