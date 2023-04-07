Tesla tüm modellerinin fiyatlarını bir kez daha düşürdü

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz iki yıl boyunca kademeli olarak elektrikli araç fiyatlarını artırıyordu. Ancak 2022’nin sonundan itibaren firma tam tersi bir fiyat politikası güderek hem küresel çapta hem de ABD pazarında fiyatlarında indirim yapıyor. Tesla, son olarak bir kez daha fiyatlarını indirdi.

Tesla fiyatları bir kez daha indirdi

Tesla, bu haftanın başında Model Y aracıyla Türkiye pazarına girmişti. 1.5 milyon TL civarından 1.7 milyon TL civarında değişen fiyatlara sahip olan araç büyük bir talep görmüştü. Tesla şimdi ise bu yıl içinde otomobillerinin fiyatlarında üçüncü kez indirime gittiği duyurdu. Yapılan fiyat değişiklikleri şimdilik ABD pazarı için geçerli gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör Yapılan fiyat değişikliklerine göre Model 3’ün taban fiyatı 42.990 dolardan 41.990 dolara düşmüş durumda. Tesla Model Y fiyatı ile birlikte temel modeli de değişti. Çin’de üretilen Model Y AWD modeli artık 49.990 dolara alıcı bulacak. Model Y Long Range ve Performance varyantları ise iki bin dolarlık indirim ile sırasıyla 52.990 dolar ve 56.990 dolara satışa sunuluyor.

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Bununla birlikte Tesla Model S ve Model X araçlarında firma 5 bin dolarlık indirime gitti. Yeni fiyatlar temel modeller için sırasıyla 84.990 dolar ve 94.990 dolar oldu. Benzer şekilde aynı indirim modellerin üst paketlerinde de yapıldı. Tesla’nın bu indirim kararlarının arkasında iki neden bulunuyor. İlki ABD’deki vergi kredisinden faydalanmak ikincisi ise düşen talepleri canlandırmak. Tesla her ikisini de başarmış durumda zira hem ABD’de hem de Avrupa’da en çok satanlar arasında tepeye oynamaya devam ediyor.

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Tesla otomobillerinin fiyatlarını düşürdü: İşte yeni fiyatlar