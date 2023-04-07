Tesla tüm modellerinin fiyatlarını bir kez daha düşürdü

Tesla fiyatları bir kez daha indirdi
Tesla, bu haftanın başında Model Y aracıyla Türkiye pazarına girmişti. 1.5 milyon TL civarından 1.7 milyon TL civarında değişen fiyatlara sahip olan araç büyük bir talep görmüştü. Tesla şimdi ise bu yıl içinde otomobillerinin fiyatlarında üçüncü kez indirime gittiği duyurdu. Yapılan fiyat değişiklikleri şimdilik ABD pazarı için geçerli gibi görünüyor.
Bununla birlikte Tesla Model S ve Model X araçlarında firma 5 bin dolarlık indirime gitti. Yeni fiyatlar temel modeller için sırasıyla 84.990 dolar ve 94.990 dolar oldu. Benzer şekilde aynı indirim modellerin üst paketlerinde de yapıldı. Tesla’nın bu indirim kararlarının arkasında iki neden bulunuyor. İlki ABD’deki vergi kredisinden faydalanmak ikincisi ise düşen talepleri canlandırmak. Tesla her ikisini de başarmış durumda zira hem ABD’de hem de Avrupa’da en çok satanlar arasında tepeye oynamaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı