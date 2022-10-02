Tesla, Full-Self Driving Beta özelliğini yıl sonunda herkesin kullanımına açacak

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Tesla, AI 2022 Günü etkinliğinde şu anda hala beta test aşamasında olan Full Self Driving (FSD) teknolojisi hakkında bazı önemli istatistikleri ve bilgileri açıkladı. Açıklanan verilerde FSD Beta’nın kullanıcı sayısının çok hızlı büyüdüğü dikkat çekerken küresel kullanıma açılış için de tarih verildi.

Tesla, FSD Beta kullanıcılarının geçtiğimiz 2021 yılında yaklaşık 2.000 civarında olduğunu açıklarken bu yazılımı çalıştıran müşteri sayısının an itibariyle 160.000’e ulaştığını belirtti. Tesla otomobillerine gelişmiş otonom sürüş imkanı tanıyan FSD’nin fiyatı ise 15.000 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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Tesla, otonom sürüşü küresel kullanıma açacak

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Elon Musk, sistemin tüm ülkelerde onay alması için ise yoğun çaba sarfettiklerini belirtiyor. Tüm çabaların sonucunda ise Musk’a göre FSD Beta, bu yılın sonunda küresel ölçekte kullanıma açılacak. Dolayısıyla önümüzdeki yıldan sonra çok hızlı bir şekilde kullanıcı sayısında bir artış yaşanacağını varsayabiliriz. Bununla birlikte Tesla'nın Autopilot hareket planlaması teknik lideri Paril Jain, FSD’nin “insan benzeri” kararlar verebilecek seviyeye ulaştığını söylüyor.

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Ek olarak FSD’nin eğitimi de sürekli olarak gelişiyor. Zira FSD’nin kullandığı modelleri oluşturmak için Tesla araçlarından gelen veriler sürekli olarak işleniyor ve kullanılıyor. Bu veriler şirketin kendi süper bilgisayarı üzerinde analiz ediliyor ve yapay zekanın eğitimi sağlanıyor. Ortaya çıkan sonuçlar ise Tesla araçlarına yazılım güncellemesi olarak aktarılıyor.

Tesla’nın FSD yapay zekasını eğitmek için devasa veriler işleniyor diyebiliriz. Öyle ki her gün sisteme neredeyse yarım milyon video akışı sağlanıyor. Şu ana kadar 1.44 milyar karenin yazılımın eğitimi için kullanıldığı açıklanırken tüm veri setinin 4.8 milyon videoya ulaştığı bildiriliyor.

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Tesla, otonom sürüşü yıl sonunda herkesin kullanımına açacak