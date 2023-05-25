Oracle, TikTok'un kaynak kodlarını incelemeye başladı

Açıklama TikTok CEO'su Shou Zi Chew tarafından yapıldı. Popüler sosyal ağ, platformun kullanıcı verilerini nasıl işlediğiyle yakından ilgilenen ABD'li düzenleyicilerin uzun süredir dikkatini çekiyor. TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde tamamen yasaklanması göz ardı edilmediğinden, şirket bu bölgelerdeki kullanıcı verilerini yerelleştirmre projeleri üzerinde çalışmalar yürütüyor.
Çinli yetkililer bilgi talep etmedi
TikTok CEO'su da bu açıklamasıyla birlikte şirketin uzlaşmaya varmak için Oracle ve ABD yetkilileriyle birlikte çalıştığını doğrulamış oldu. Chew, Amerikan verilerinin artık varsayılan olarak Oracle sunucularında saklanacağını da sözlerine ekledi. Ekibinin ise İrlanda ve Norveç'teki veri merkezleriyle Avrupa Birliği için yerel bir barındırma planı geliştirdiği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.