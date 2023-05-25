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    Oracle, TikTok'un kaynak kodlarını incelemeye başladı

    TikTok icra kurulu başkanı Chew Shou Zi, Oracle'ın video uygulamasının kaynak kodunu incelemeye başladığını duyurdu. Platform ABD'li yasa düzenleyicilerin sıkı gözetimi altında.
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    Oracle, TikTok'un kaynak kodlarını incelemeye başladı Tam Boyutta Gör
    TikTok video hizmetinin sahibi ByteDance, ABD'li kullanıcıların veri depolama işlerini ABD'li şirket Oracle'a devretmişti. Çinli teknoloji devi, Amerikalılar hakkında bilgi paylaşıyor olabileceği iddiaları arasında ABD pazarında kalmak için çok çalışıyor. Yapılan son açıklamaya göre Oracle, TikTok'un kaynak kodlarını incelemeye aldı.

    Açıklama TikTok CEO'su Shou Zi Chew tarafından yapıldı. Popüler sosyal ağ, platformun kullanıcı verilerini nasıl işlediğiyle yakından ilgilenen ABD'li düzenleyicilerin uzun süredir dikkatini çekiyor. TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde tamamen yasaklanması göz ardı edilmediğinden, şirket bu bölgelerdeki kullanıcı verilerini yerelleştirmre projeleri üzerinde çalışmalar yürütüyor.

    Çinli yetkililer bilgi talep etmedi

    TikTok CEO'su da bu açıklamasıyla birlikte şirketin uzlaşmaya varmak için Oracle ve ABD yetkilileriyle birlikte çalıştığını doğrulamış oldu. Chew, Amerikan verilerinin artık varsayılan olarak Oracle sunucularında saklanacağını da sözlerine ekledi. Ekibinin ise İrlanda ve Norveç'teki veri merkezleriyle Avrupa Birliği için yerel bir barındırma planı geliştirdiği belirtiliyor.

    Oracle, TikTok'un kaynak kodlarını incelemeye başladı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan TikTok, Çinli yetkililerin ABD'li kullanıcılar hakkında hiçbir zaman bilgi talep etmediğini iddia etmeye devam ediyor. Şirket, veri depolamayı "olabildiğince güvenli" hale getirmek için yatırım yapmaya devam edecek.
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 21 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 21 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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