Oracle, TikTok'un kaynak kodlarını incelemeye başladı

Tam Boyutta Gör TikTok video hizmetinin sahibi ByteDance, ABD'li kullanıcıların veri depolama işlerini ABD'li şirket Oracle'a devretmişti. Çinli teknoloji devi, Amerikalılar hakkında bilgi paylaşıyor olabileceği iddiaları arasında ABD pazarında kalmak için çok çalışıyor. Yapılan son açıklamaya göre Oracle, TikTok'un kaynak kodlarını incelemeye aldı.

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Açıklama TikTok CEO'su Shou Zi Chew tarafından yapıldı. Popüler sosyal ağ, platformun kullanıcı verilerini nasıl işlediğiyle yakından ilgilenen ABD'li düzenleyicilerin uzun süredir dikkatini çekiyor. TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde tamamen yasaklanması göz ardı edilmediğinden, şirket bu bölgelerdeki kullanıcı verilerini yerelleştirmre projeleri üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Çinli yetkililer bilgi talep etmedi

TikTok CEO'su da bu açıklamasıyla birlikte şirketin uzlaşmaya varmak için Oracle ve ABD yetkilileriyle birlikte çalıştığını doğrulamış oldu. Chew, Amerikan verilerinin artık varsayılan olarak Oracle sunucularında saklanacağını da sözlerine ekledi. Ekibinin ise İrlanda ve Norveç'teki veri merkezleriyle Avrupa Birliği için yerel bir barındırma planı geliştirdiği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan TikTok, Çinli yetkililerin ABD'li kullanıcılar hakkında hiçbir zaman bilgi talep etmediğini iddia etmeye devam ediyor. Şirket, veri depolamayı "olabildiğince güvenli" hale getirmek için yatırım yapmaya devam edecek.

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