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    Tesla şarj istasyonları Almanya'da yasaklanabilir: Peki ama neden?

    Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'ya ait Supercharger şarj istasyonlarının Almanya'da yasaklanabileceği bildiriliyor.                                
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    Tesla şarj istasyonları Almanya'da yasaklanabilir
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    Alman yetkililer ülkedeki Tesla Supercharger şarj istasyonlarını yasaklayabilir. Zira şirketin şarj istasyonları hükümetin belirlediği standartları karşılamıyor. Yani şu an için Tesla Supercharger'lar ülke yasalarını ihlal ediyor.

    Amerikalı üreticinin şarj istasyonları sadece Tesla sahipleri tarafından değil, elektrikli otomobil tercih eden diğer birçok sürücü tarafından da kullanılıyor. Ancak Alman yasalarına göre tüm şarj istasyonlarının elektrik tüketimini kilovat saat cinsinden gösteren bir sayaçla donatılması gerek.

    Alman mevzuatlarına uymuyor

    Tesla'nın şarj istasyonlarında ise böyle bir sayaç yok. Çünkü şirket şarj süreciyle ilgili tüm bilgileri elektrikli otomobilin ekranında veya mobil uygulamada gösteriyor. Tesla dışındaki birçok sağlayıcının da bu mevzuata uymadığını belirtelim.

    Tesla şarj istasyonları Almanya'da yasaklanabilir
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    Tesla ülkedeki en büyük Supercharger şarj istasyonu ağına sahip olduğu için Alman hükümetinin gözüne batmış durumda. Sadece Düsseldorf yakınlarında kilovat saat başına 70 cent ücret alan yaklaşık 40 şarj istasyonu bulunuyor.

    Alman yetkililer şarj istasyonlarını kapatmak için hemen harekete geçmeyecek. Tesla'ya istasyonlarını yönetmeliğe uygun hale getirmesi için biraz süre verilecek. Şirketin herhangi bir yasak veya para cezası ile karşı karşıya kalmamak için şarj ünitelerinin hepsine sayaç takması gerekiyor.

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    atomkarınca74 1 gün önce

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