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    Tesla’nın Supercharger şarj ağının değeri hesaplandı

    Tesla, Supercharger istasyonları ile dünya genelindeki şarj ağını genişletmeye devam ediyor. Analistler ise firmanın Supercharger şarj ağının değerini hesapladı.
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    Tesla’nın Supercharger şarj ağının değeri hesaplandı Tam Boyutta Gör
    Analistler, Tesla’nınNACS konektörünün Kuzey Amerika standardı haline gelmesi ve firmanın şarj liderliğini genişletebileceği için Supercharger ağının değerini tahmin etmeye çalışıyorlar. En iyi Tesla analistlerinden biri bunun değerinin oldukça yüksek olabileceğini belirtiyor.

    Tesla’nın Supercharger ağı esasında küresel ölçekteki tek elektrikli araç (EV) hızlı şarj ağı konumunda. Bununla birlikte Supercharger istasyonları Kuzey Amerika'da açık ara en kapsamlı ve güvenilir olanı olarak kabul ediliyor. Tesla, ilk etapta Supercharger’ları sadece Tesla sahiplerine bir hizmet aracı olarak görmüş ve bir “kar” merkezi haline getirmek istememişti. Ancak, gelinen noktada en azından Kuzey Amerika'da durum pek de böyle olmadı.

    Supercharger ağının değeri 100 milyar doları bulabilir

    Tesla’nın Supercharger şarj ağının değeri hesaplandı Tam Boyutta Gör
    GM ve Ford gibi otomobil üreticileri, EV alıcılarının Tesla Supercharger ağına erişimini sağlamak için Tesla'nın NACS konektörünü benimsediklerini duyurdular. Bu durum Tesla'nın özellikle Kuzey Amerika'da elektrikli araç şarj işinin büyük bir kısmına tek başına sahip olmasına yol açabilir. En iyi Tesla analistlerinden biri olan Morgan Stanley'den Adam Jonas, bu şarj işinin Tesla'ya ne tür bir değer katabileceğini tahmin etmeye çalıştı.

    Jonas ve ekibi, Tesla'nın uzun vadede Supercharger'lara güç sağlamak için kendi güneş enerjisi tesislerini kurup elektriktik üretip depolayabileceğine inanıyor. Bu varsayıma ve Kuzey Amerika’daki durumun 2030’daki haline odaklanan çalışmaya göre Supercharger işinin değeri 100 milyar dolardan fazla olabilir. Ancak Morgan Stanley bu değeri belirli senaryolara göre oluşturmuş durumda. 100 milyar dolarlık değer, Tesla’nın Kuzey Amerika şarj pazarında yüzde 70’den fazla payı elde etmesine ve mevcut finansal durumunun benzer şekilde ilerlemesine bağlı. Yüzde 50 pazar payı gibi kabul edilebilir makul bir senaryoda bile Supercharger ağı birkaç on milyar dolar değere ulaşabilir. Bununla birlikte Supercharger ve NACS konektörleri küresel ölçekte benimsenirse Tesla bu alandan daha büyük meblağlar kazanabilir.

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