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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Test uçuşu yapan HÜRKUŞ eğitim uçağı düştü

    Test uçuşu gerçekleştiren HÜRKUŞ eğitim uçağı, Ankara semalarında düştü. Olayda can kaybı yaşanmadı. TUSAŞ'tan kaza hakkında açıklama yayınlandı.
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    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Test uçuşu yapan HÜRKUŞ eğitim uçağı düştü
    Tam Boyutta Gör

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen eğitim uçağı HÜRKUŞ, Ankara’da gerçekleştirilen bir eğitim uçuşu sırasında arızalanarak düştü. TUSAŞ’tan konuyla ilgili olarak açıklama geldi.

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    TUSAŞ’tan yapılan açıklamada bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan HÜRKUŞ uçağımızın Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdiği duyuruldu. Açıklamaya göre uçakta bulunan 2 pilotun sağlık durumu iyi. Pilotlar paraşütle atlayarak kurtuldular. Kontrol amacıyla hastaneye sevk edildiler.

    Kazanın nedeni bilinmiyor. Olayla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Uçağın düşüş anını aşağıdaki videodan seyredebilirsiniz.

    HÜRKUŞ özellikleri

    Yerli eğitim uçağı HÜRKUŞ, uzun süredir Hava Kuvvetleri tarafından eğitim amacıyla kullanılıyor. Uçak gündüz ve gece görev yapabilme kabiliyetine sahip. HÜRKUŞ ile intibak, görerek, aletli uçuş, seyrüsefer, gece ve kol uçuşu eğitimleri yapılıyor. HÜRKUŞ, TUSAŞ tarafından tasarlanan özgün kanat profilli 1600 SHP turboprop motor ile uçuyor. Beş palli alüminyum pervanesi bulunuyor. Ters uçuş kabiliyetine sahip. Kokpiti ergonomik yapıda. Anti-G sistemi ile iklimlendirme sistemine sahip. Yüksek dayanıklı iniş takımı ve Hands-On-Throttle and Stick sistemi barındırıyor.

    Maksimum seyir hızı     310 KCAS (574km/sa)
    Perdövites Hızı (İniş Konfigürasyonu) 77 KCAS (143 km/sa)
    Azami Servis İrtifası 34700 ft (10577 m)
    Maksimum Tırmanma Hızı (@deniz seviyesi) 4370 ft/dk (22 m/s
    Maksimum Havada Kalma Süresi (@15.000 ft) 4 sa 15 dk
    Maksimum Menzil (@15.000 ft) 798 Deniz Mili (1478 km)
    Kalkış Mesafesi (@deniz seviyesi) 1605 ft (489 m)
    İniş Mesafesi (@deniz seviyesi) 1945 ft (593 m)
    G-Limitleri +7/-3,5g


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bilmirem (Sercan A.) 17 dk. en beğenilen
    Uçak düşer önemli değil, milyarlık f-35 projesinde bile uçaklar düştü.Önemli olan pilotlarımıza birşey olmaması, uçak yine üretilir, dert değil.
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    vs-fb (Vn S) 9 dk.
    Can kaybı yok ya önemli olan o. Adı üstünde, test ediliyor. Şimdi sorun çıksınki ileri de sorun çıkmasın. Her şeyin en güzeli yapılır. Mühendislerimize güveniyoruz.
    Yanıtla +2
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    Bilmirem (Sercan A.) 17 dk. en beğenilen
    Uçak düşer önemli değil, milyarlık f-35 projesinde bile uçaklar düştü.Önemli olan pilotlarımıza birşey olmaması, uçak yine üretilir, dert değil.
    Yanıtla +7
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    SC0RPI0N (Sercan Çakıroğlu) 27 dk.
    iyi ki pilotlarımız'a bişey olmamış, geçmiş olsun
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