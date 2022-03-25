The Batman filminden silinen bir sahne paylaşıldı: İşte DC evreninin yeni Joker'i

DC çizgi roman evreninin ve genel olarak eğlence sektörünün en popüler karakterlerinden birisi olan Batman'in filmi birkaç gün hafta yayınlandı. Geçtiğimiz saatlerde de filmden silinen bir sahne paylaşıldı.
Paylaşılan sahnede DC evreninin yeni Joker'ini görüyoruz. Joker karakteri filmde de çok kısa da olsa görünüyordu ancak bu sahne ile birlikte karakteri net bir şekilde görebildik. Joker'i başarılı oyuncu Barry Keoghan canlandırıyor. Büyük bir ihtimalle Barry Keoghan'ı Joker rolüyle ikinci filmde daha yoğun bir şekilde göreceğiz.
Joker karakteri son yıllarda birçok farklı oyuncu tarafından canlandırıldı ve bazıları büyük eleştiri aldı. Barry Keoghan oyunculuk anlamında gerçekten başarılı bir isim. Umuyoruz ki yazılan karakter de güzel olur ve devam filmlerinde güzel bir Joker izleriz. Bahsi geçen sahneyi aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"