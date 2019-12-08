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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Boys'un 2. sezonundan ilk kısa fragman yayınlandı

    Yeni sezonun önümüzdeki yaz aylarında yayınlanması bekleniyor. İlk teaser fragman aşağıda.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    The Boys'un 2. sezonundan ilk kısa fragman yayınlandı
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    Bu yılın en dikkat çeken yapımlarından olan The Boys, ikinci sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Yapımcı stüdyo Amazon, dizinin merakla beklenen ikinci sezonunda ilk görüntüleri dün YouTube üzerinden paylaştı. Teaser fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

    The Boys ikinci sezonunda kaldığı yerden devam edecek. Fragmanda ikinci sezonun konusuyla ilgili herhangi bir ipucu verilmemiş ancak görünüşe bakılırsa yine kan, şiddet, aşırılık ve tabi ki komedi dolu bir sezon bizleri bekliyor gibi.

    Amazon, The Boys dizisini geçtiğimiz yaz aylarında yayınlamıştı. Kısa sürede müthiş bir popülariteye ulaşan dizi, Prime Video platformunun en çok izlenen yapımlarından birisi oldu ve dünya genelinde büyük bir hite dönüşmeyi başardı. The Boys'un ikinci sezonu şimdi büyük bir merakla bekleniyor.

    The Boys'un 2. sezonundan ilk kısa fragman yayınlandı
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    Ünlü çizgi roman yazarı Garth Ennis'in aynı adlı eserinden uyarlanan The Boys, alışılagelmiş süper kahraman hikayelerinden çok daha farklı bir yapıya sahip. The Boys'ta süper kahramanların genellikle hasta ruhlu ve sapkın bir hayat yaşadığı ilginç bir evrenle karşılaşıyoruz. Kahramanlar şöhretin ve gücün verdiği rahatlıkla yozlaşmış bir hayat sürüyorlar. Durum o kadar kötü ki süper kahramanların dünyaya faydadan çok zararları dokunuyor.

    İlk sezonu sekiz bölümden oluşan The Boys, hem çizgi romanın okurlarının hem de genel seyircinin büyük beğenisini kazanmayı başardı. İlginç evreni, karakterleri, mizahı ve müzikleriyle seyircilere yeni bir deneyim vaadeden The Boys'u hala izlemediyseniz şiddetle tavsiye ediyoruz.

    Amazon Prime Video'nun ülkemizdeki fiyatı ilk altı ay için 3 Euro, sonrası içinse 6 Euro olarak belirlenmiş. Prime Video üyeleri ayrıca Twitch Prime üyeliğine de sahip oluyor.



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    anduril25 2 gün
    Ha çocuğunuza izletiyorsunuz bunları?
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    MonitörKertenkelesi 3 gün
    Süper Kahraman imajını ters yüz eden başarılı bir yetişkin süper kahraman dizisi. Tavsiye ederim.
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    anduril25 4 gün
    Bu nedir arkadaş? Bu kadar kan ve vahşet içeren fragmanın çocuklara bir tık kadar uzak olması kimseyi rahatsız etmiyor mu? Uyarı yok bir şey yok.
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    Jaugrenade 3 gün anduril25
    etmiyor. çocuğum bunları izlediğimde kötü bir süperkahraman olup insanları ikiye ayırmıyor. fakat şu herkese açık olan yerel kanallardaki kadın şiddeti, tecavüz ve dahasına maruz kalabiliyor.
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    JackWondo 4 gün
    Kalite dizi..

    İzlemeyen varsa izlesin süper kahramanların kapitalist sistem ile olan uyumu ve insanın gerçek içyüzünü çarpıcı şekilde yüze vuruyor.
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    phoenixae 4 gün
    İlk sezonunu çok beğendim.
    Marvel gibi değil. Genele hitap edeyim kan, vahşet, cinsellik göstermiyim gibi dertleri yok. İnce mesajlarda içeriyor.
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