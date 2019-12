The Boys'un 2. sezonundan ilk kısa fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Bu yılın en dikkat çeken yapımlarından olan The Boys, ikinci sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Yapımcı stüdyo Amazon, dizinin merakla beklenen ikinci sezonunda ilk görüntüleri dün YouTube üzerinden paylaştı. Teaser fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

The Boys ikinci sezonunda kaldığı yerden devam edecek. Fragmanda ikinci sezonun konusuyla ilgili herhangi bir ipucu verilmemiş ancak görünüşe bakılırsa yine kan, şiddet, aşırılık ve tabi ki komedi dolu bir sezon bizleri bekliyor gibi.

Amazon, The Boys dizisini geçtiğimiz yaz aylarında yayınlamıştı. Kısa sürede müthiş bir popülariteye ulaşan dizi, Prime Video platformunun en çok izlenen yapımlarından birisi oldu ve dünya genelinde büyük bir hite dönüşmeyi başardı. The Boys'un ikinci sezonu şimdi büyük bir merakla bekleniyor.

Ünlü çizgi roman yazarı Garth Ennis'in aynı adlı eserinden uyarlanan The Boys, alışılagelmiş süper kahraman hikayelerinden çok daha farklı bir yapıya sahip. The Boys'ta süper kahramanların genellikle hasta ruhlu ve sapkın bir hayat yaşadığı ilginç bir evrenle karşılaşıyoruz. Kahramanlar şöhretin ve gücün verdiği rahatlıkla yozlaşmış bir hayat sürüyorlar. Durum o kadar kötü ki süper kahramanların dünyaya faydadan çok zararları dokunuyor.



İlk sezonu sekiz bölümden oluşan The Boys, hem çizgi romanın okurlarının hem de genel seyircinin büyük beğenisini kazanmayı başardı. İlginç evreni, karakterleri, mizahı ve müzikleriyle seyircilere yeni bir deneyim vaadeden The Boys'u hala izlemediyseniz şiddetle tavsiye ediyoruz.



Amazon Prime Video'nun ülkemizdeki fiyatı ilk altı ay için 3 Euro, sonrası içinse 6 Euro olarak belirlenmiş. Prime Video üyeleri ayrıca Twitch Prime üyeliğine de sahip oluyor.