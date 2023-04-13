John Wick evreninde geçecek “The Continental” dizisinin fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Emekliliğe ayrılmış bir suikastçının intikam hikayesini konu alan John Wick, kısa sürede 3 farklı devam filmi ile ciddi bir popülerlik kazandı. 4 filmde birçok karakter ve mekân ile ilgi toplayan evren, yakında yeni bir yapıma kavuşacak.

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The Continental çok yakında Peacock platformunda yayınlanacak

John Wick filmlerinde gördüğümüz The Continental otel zincirinin nasıl katil ve suikastçıların toplandığı bir mekân olduğunu anlatacak olan dizi maalesef Keanu Reeves’in karakterine yer vermeyecek. 1970’lerin New York şehrinde geçecek olan dizi, ana filmlerden bildiğimiz Winston Scott gibi popüler karakterlere yer verecek.

Peacock platformunda yayınlanacak olan mini dizi, üç bölümden oluşacak. Albert Huges ve Charlotte Brandstom’un yönetmenlik yapacağı dizi Ian McShane, Mel Gibson, Peter Green, Katie McGrath, Nhung Kate ve Ben Robson gibi oyunculara yer verecek. John Wick evreninin yeni yapımı The Continental eylül ayında yayınlanacak.

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