Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    John Wick evreninde geçecek “The Continental” dizisinin fragmanı yayınlandı

    Popüler aksiyon serisi John Wick’in evreni genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda dördüncü filmi ile seyircilerin karşısına çıkan serinin yeni dizisi The Continental yakında çıkacak.
    Oy Ver
    The Continental dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Emekliliğe ayrılmış bir suikastçının intikam hikayesini konu alan John Wick, kısa sürede 3 farklı devam filmi ile ciddi bir popülerlik kazandı. 4 filmde birçok karakter ve mekân ile ilgi toplayan evren, yakında yeni bir yapıma kavuşacak.

    The Continental çok yakında Peacock platformunda yayınlanacak

    John Wick filmlerinde gördüğümüz The Continental otel zincirinin nasıl katil ve suikastçıların toplandığı bir mekân olduğunu anlatacak olan dizi maalesef Keanu Reeves’in karakterine yer vermeyecek. 1970’lerin New York şehrinde geçecek olan dizi, ana filmlerden bildiğimiz Winston Scott gibi popüler karakterlere yer verecek.

    Peacock platformunda yayınlanacak olan mini dizi, üç bölümden oluşacak. Albert Huges ve Charlotte Brandstom’un yönetmenlik yapacağı dizi Ian McShane, Mel Gibson, Peter Green, Katie McGrath, Nhung Kate ve Ben Robson gibi oyunculara yer verecek. John Wick evreninin yeni yapımı The Continental eylül ayında yayınlanacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Üst düzey işadamı / bürokratlar için de ideal. Koy telefonunu mikrodalganın içine, bak istihbari dalganın keyfine.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kara alistar hint yağı sakal çıkarır mı gece araç kullanırken ışık gözümü alıyor superlive reklamında oynayan kadın öss"yi kaçıran nazif şimdi ne yapıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad L3
    Lenovo Ideapad L3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız