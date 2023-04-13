John Wick evreninde geçecek “The Continental” dizisinin fragmanı yayınlandı

The Continental çok yakında Peacock platformunda yayınlanacak
John Wick filmlerinde gördüğümüz The Continental otel zincirinin nasıl katil ve suikastçıların toplandığı bir mekân olduğunu anlatacak olan dizi maalesef Keanu Reeves’in karakterine yer vermeyecek. 1970’lerin New York şehrinde geçecek olan dizi, ana filmlerden bildiğimiz Winston Scott gibi popüler karakterlere yer verecek.
Peacock platformunda yayınlanacak olan mini dizi, üç bölümden oluşacak. Albert Huges ve Charlotte Brandstom’un yönetmenlik yapacağı dizi Ian McShane, Mel Gibson, Peter Green, Katie McGrath, Nhung Kate ve Ben Robson gibi oyunculara yer verecek. John Wick evreninin yeni yapımı The Continental eylül ayında yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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