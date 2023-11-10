Steam Deck, OLED ekranla yenilendi: 16 Kasım'da satışa çıkıyor

Steam Deck OLED modeli, maksimum 3.5GHz hızında çalışan Zen 2 4 çekirdekli/8 iş parçacıklı işlemci ve 1.6 GHz hızda çalışan 8 hesaplama birimine sahip RDNA 2 GPU içeren ve 1,6 TFlop FP32 sağlayan 6 nm AMD APU ile donatılmış. 6400 MT/s hızında çalışan 16 GB LPDDR5 RAM ile geliyor. Depolama açısından, 512 GB ve 1 TB NVMe SSD seçeneği mevcut. UHS-I destekli bir microSD yuvası da mevcut.
Steam Deck OLED, A, B, X, Y düğmelerine sahip gamepad kontrolleri, D-pad, L ve R analog tetikleyicileri, Menü düğmeleri, 4 atanabilir düğme, Kapasitif dokunmatik, titreşim özellikli 2 adet tam boyutlu analog çubuk ve dokunsal geri bildirimli 2 adet kare trackpad içeriyor. Ayrıca gelişmiş kontrol hassasiyeti için 6 Eksenli IMU'ya sahip.
El konsolu, HDR’da 1000 nit, SDR’da 600 nit tepe parlaklık sunan, 1280x800 çözünürlüklü, 90Hz yenileme hızı sunan 7,4 inç HDR OLED ekrana sahip. Dokunmatik ekran, 0,1 ms altında hızlı tepki süresine sahip. Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E standardını destekleyen cihaz, yerleşik DSP ile stereo ses, çift mikrofon dizisi, 3.5 mm stereo kulaklık/mikrofonlu kulaklık jakı ve USB-C, standart USB-C veya Bluetooth 5.3 üzerinden DisplayPort aracılığıyla çok kanallı ses desteği sunuyor. Cihaz, 50Whr pil barındırıyor. Valve, konsolun tek şarjla 3-12 saat arası oyun süresi sunduğunu söylüyor.
SteamOS 3 üzerinde çalışan Steam Deck OLED, 298 mm x 117 mm x 49 mm ölçülerinde ve 640 gr. ağırlığında bir cihaz.
Steam Deck OLED fiyatı ve çıkış tarihi
Steam Deck OLED, 512GB ve 1 TB depolama seçeneğiyle 16 Kasım’da satışa çıkacak. 512 GB’lık modelin fiyatı 549 dolar, 1 TB’lık versiyonun fiyatı 649 dolar.
Steam Deck OLED özellikleri
- İşlemci: 6nm, Custom Zen 2 "Van Gogh," 4 çekirdek, 8 iş parçacığı, 2.4 - 3.5 GHz
- Grafik işlemci: 8 RDNA 2 CU, 1.0 - 1.6 GHz
- Bellek: 16 LPDDR5-6400
- Depolama: 512GB / 1TB NVMe SSD
- Ekran: 7.4 inç dokunmatik, 1280x800, HDR, OLED, 90 Hz
- Portlar: USB 3 Gen 2 Type-C, DisplayPort, 3.5mm kulaklık girişi, microSD kart okuyucu (UHS-I)
- Batarya: 50 WHr
- İşletim sistemi: SteamOS (Arch Linux, KDE Plasma on desktop)
- Boyut ve ağırlık: 298 x 117 x 50 mm, 640 g
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.