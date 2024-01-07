İddia: Hi-Fi Rush Nintendo Switch’e geliyor

Hi-Fi Rush Nintendo Switch’e mi geliyor?
Güvenilir kaynakları ile bilinen NateTheHate, YouTube kanalında Xbox markası hakkında konuştu. NateTheHate, başarılı bir Xbox yapımının 2024 yılında başka bir platform için çıkış yapacağını belirtti. Nate, videoda yapımı ve platformu duyurmadı ancak kısa sürede başka kaynaklar, boşlukları doldurmaya başladı.
Daha önce başarılı iddialarda bulunan ResetEra kullanıcısı lolilolailo, Hi-Fi Rush’ın Nintendo Switch platformuna geleceğini belirtti. Bu rapor henüz Xbox tarafından doğrulanmadı ancak Hi-Fi Rush tarzı bir oyunun Nintendo Switch platformuna gelmesi oldukça mantıklı bir karar gibi görünüyor. Eğer iddialar doğruysa Microsoft ve Bethesda, önümüzdeki haftalarda bir duyuru yapacaktır.
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.