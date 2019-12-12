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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Flash solo filminin vizyon tarihi belli oldu

    DC çizgi romanlarının en sevilen karakterlerinden olan Flash'ın solo filmi yakında geliyor. Yapımcı stüdyo Warner Bros, filmin gösterime gireceği tarihi resmen açıkladı.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    The Flash solo filminin vizyon tarihi belli oldu
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    Warner Bros'un uzun bir süredir üzerinde çalıştığı The Flash solo filminin vizyon tarihi nihayet belli oldu. Yapımcı stüdyo tarafından bugün yapılan resmi açıklamaya göre The Flash, 1 Temmuz 2022'de sinemaseverlerle buluşacak. 

    The Flash filminin başrolünde Ezra Miller yer alıyor. Miller daha önce Justice League'de de Flash karakterini canlandırmış ve genel anlamıyla sinemaseverlerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Ezra Miller haricinde filmin oyuncu kadrosu şu an için belli değil.

    The Flash'ın yönetmenlik koltuğunda ise It filmlerinden tanıdığımız Andy Muschietti var. Muschietti'yi genellikle korku filmleriyle tanıyoruz. Ünlü yönetmen, The Flash ile birlikte şimdi çok daha farklı bir türde işe imza atacak.

    The Flash solo filminin vizyon tarihi belli oldu
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    Filmle ile ilgili geçtiğimiz aylarda bazı açıklamalar yapan Ezra Miller,"Bu dünyada elbette hiçbir şey kesin değil, ancak yine de şunu söylebilirim: İnanılmaz çılgın bir Flash filmi yapıyoruz." şeklinde konuşmuştu.

    Flash filminin senaryosunu Christina Hodson (Bumblebee) kaleme alınıyor. Daha önce çıkan bazı söylentilerde senaryonun filmin başrolünde yer alan Ezra Miller ve ünlü çizgi roman yazarı Grant Morrison tarafından hazırlanabileceği belirtilmişti. Bu senaryonun Flash karakterini daha 'karanlık' bir şekilde ele alacağı söylenmişti. Ancak daha sonra Miller-Morrison ikilisinin Warner Bros ile kesin anlaşmaya varamadığı ortaya çıktı.



    https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/flash-matrix-4-get-release-dates-1261939 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 16 sa.
    Kostüm, kesinlikle değişmeli. Dizideki kostüm daha güzel
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    kuruwa 21 sa.
    O ne rezil elbise idi öyle inşallah değişir elbise

    Yanıtla +1
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    Yorozuya Gin-chan 1 gün
    Biraz daha geç belirleyememişler mi :/
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