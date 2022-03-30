The Flash filminin yıldızı Ezra Miller göz altına alındı

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Oscar törenlerinde izleyici oylarıyla en eğlenceli sahne seçilecek kadar çok sevilen ve takip edilen The Flash filminin 2023 yılına ertelenmesi büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Başrol oyuncusunun düştüğü durum ise daha içler acısı.

Ezra Miller karakolluk oldu

Hawaii’den gelen bilgilere göre The Flash filminin yanında Fantastic Beasts üçlemesinin de önemli bir karakteri olan Ezra Miller, bir barda çıkardığı olaylar nedeniyle göz altına alındı. Miller’a karaoke yapan bir kadının elinden zorla mikrofonu almak, dart oynayan bir kişiyi darp etmek ve müstehcen sözlü saldırılar yapmak gibi suçlamalar yapıldığı belirtiliyor.

DC filmleri ertelendi 2 hf. önce eklendi

Göz altı süresinin bitmesi ile Ezra Miller’ın serbest bırakıldığı ifade ediliyor. Ünlü oyuncunun avukatları henüz bir açıklama yapmadı. Suçlamalar hakkında ne tür savunma yapıldı veya hukuki süreç nasıl ilerleyecek şimdilik bilinmiyor. Ünlü oyuncunun gelecek yıllardaki rolleri de tehlikeye girmiş olabilir.

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