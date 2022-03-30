The Flash filminin yıldızı Ezra Miller göz altına alındı

Oscar törenlerinde izleyici oylarıyla en eğlenceli sahne seçilecek kadar çok sevilen ve takip edilen The Flash filminin 2023 yılına ertelenmesi büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Başrol oyuncusunun düştüğü durum ise daha içler acısı.
Ezra Miller karakolluk oldu
Hawaii’den gelen bilgilere göre The Flash filminin yanında Fantastic Beasts üçlemesinin de önemli bir karakteri olan Ezra Miller, bir barda çıkardığı olaylar nedeniyle göz altına alındı. Miller’a karaoke yapan bir kadının elinden zorla mikrofonu almak, dart oynayan bir kişiyi darp etmek ve müstehcen sözlü saldırılar yapmak gibi suçlamalar yapıldığı belirtiliyor.
Göz altı süresinin bitmesi ile Ezra Miller’ın serbest bırakıldığı ifade ediliyor. Ünlü oyuncunun avukatları henüz bir açıklama yapmadı. Suçlamalar hakkında ne tür savunma yapıldı veya hukuki süreç nasıl ilerleyecek şimdilik bilinmiyor. Ünlü oyuncunun gelecek yıllardaki rolleri de tehlikeye girmiş olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"